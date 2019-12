Antwerps nachtleven jaar lang onder vuur: “Dringend tijd dat stad ons serieus begint te nemen”

Antwerpen

In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in regio Antwerpen. Na eerdere sluitingen van feestlocaties zoals Petrol, Contrair, Meatpack, Bagger, Bar Helder en Klub Goud bleek 2019 een waar dieptepunt voor het Antwerpse nachtleven. Een instituut als Café d’Anvers gaf er na dertig jaar de brui aan en ook Club Vaag, Roxy, Lima en De Shop kwamen in de problemen met vergunningen. Jochem Peeters van Full Circle en de rest van de sector trokken in het najaar aan de alarmbel : “Antwerpen heeft nood aan een ruimer en creatiever nachtleven.”