Antwerps nachtleven bezet vijf weken lang Oosterweelwerven: "Het is al lang duidelijk dat er geen capabele beleidsmakers zitten in België" Week 4: Murdock voor Rampage

27 augustus 2020

13u16 0 Antwerpen Bouwheer Lantis wil aan jong Antwerpen tonen dat het Oosterweeltraject meer is dan nieuwe stroken asfalt voor miljoenen auto’s. Op vijf donderdagen deze zomer bezetten bekende deejays, festival- en nachtlevenpromotors vijf verschillende werven om zowel de nieuwe ecobruggen, fietspaden en natuurgebieden rond Oosterweel te promoten als het Antwerpse nachtleven te ondersteunen. Met deze week Hans ‘Murdock’ Machiels voor zijn wereldwijd gerenommeerd drum ‘n’ bass-festival Rampage.

Vijf bekende deejays van voorname spelers uit het Antwerpse nachtleven bezetten onder de noemer Antwerp Under Construction deze zomerweken elke donderdag een andere werf van de Oosterweelverbinding. Contrair, Shomi, Ampere, Rampage en Fire Is Gold brengen met professionele livestreams de werven aan het Noordkasteel, de park and rides aan de Luchtbal en op Linkeroever, het knooppunt Antwerpen-West en de nieuwe ecobrug ter hoogte van Zwijndrecht tot leven.

“Bij bouwheer Lantis weten ze ook wel dat ze de jeugd niet kunnen bereiken via hun gebruikelijke kanalen”, zegt initiatiefnemer Jochem Peeters, bekend van het Antwerpse stadsfestival Full Circle en boekingskantoor Kurious. “Ze willen namelijk tonen dat Oosterweel resulteert in meer dan een hoop beton. Er worden ook nieuwe fietspaden en ecobruggen aangelegd maar evengoed nieuwe parken, natuurgebieden en publieke ruimte. Om dat op een originele manier over te brengen is Lantis meegegaan in mijn idee.”

Rampage

Het resultaat van die samenwerking zijn livestreams van dj-sets op locatie, zowel om de werven in beeld te brengen als de zwaar getroffen muzieksector te steunen. Jochem vond vijf grote Antwerpse feestconcepten voor evenveel werven en livestreams met deze week Murdock vanop de zevende verdieping van de nieuwe P+R Luchtbal, met zicht op onder andere het Sportpaleis, waar internationaal begeerd drum 'n’ bass-festival Rampage midden maart normaal had plaatsgevonden.

“In tegenstelling tot veel andere deejays heb ik weinig streams gedaan de afgelopen maanden, maar in zo’n mooie setting met een professionele videoploeg als Slash9 aan de knoppen, waarmee ik al vaker samenwerkte, heb ik een uitzondering gemaakt”, zegt Hans ‘Murdock’ Machiels. “En een tweede factor, eindelijk nog eens iets verdienen aan mijn beroep, is ook mooi meegenomen. Een andere stream heb ik in juli op z’n Tomorrowlands voor een greenkey opgenomen voor Rampage zelf. Onze vaste lichtman Leon Driessen heeft daar dan een virtueel spektakel van gemaakt die de productie van een échte editie van Rampage waardig is. Cool om te kunnen doen allemaal.”

Drive-in festival

“Of ik echt nog eens op locatie heb gespeeld voor een publiek? Jawel, in Duitsland op een drive-in festival. Daar was ik eerst nogal sceptisch over”, bekent Hans. “Want als je publiek niet samen kan dansen, is het het dan wel waard in de eerste plaats? Maar bij aankomst voelde ik de sfeer meteen. Meer respons dan headbangen achter het stuur, toeteren, met koplampen flashen en ruitenwissers draaien, krijg je dan niet. Maar na maanden doodse stilte, volstaat zoiets al.”

“Ik kijk enorm uit naar midden september, wanneer Rampage te gast is de Keulense Lanxess Arena, met een capaciteit van twintigduizend koppen nog groter dan het Sportpaleis. Bubbels van vijf mogen er in afgesloten boxen samen dansen, zonder afstand en zonder mondmaskers met in totaal tweeduizend feestvarkens of vierhonderd bubbels. Nog lang niet wat het ooit geweest is, maar als ik al zo genoten heb van het drive-in festival, zal dat feest wellicht het hoogtepunt van 2020 worden.”

Gelukkig kunnen we op begrip rekenen bij de fans. Van achttienduizend tickethouders voor Rampage kan je degene die hun geld terugvragen, op twee handen tellen Hans Michiels

Schrijnend

“Wat ik ervan vind dat ze in Duitsland Sportpaleizen openen voor tweeduizend dansende bezoekers en dat je in eigen land met tweehonderd personen op een stoel moet gaan zitten als je binnen iets wil organiseren? Daar is al genoeg over gezegd, het is al lang duidelijk dat er geen capabele beleidsmakers zitten in België als je het vergelijkt met omringende landen. Dat is trouwens niet enkel voor de culturele sector zo maar komt bij ons wel duidelijk aan de oppervlakte. Het algemeen beleid dat continu bijgeschroefd, tegengesproken, slecht gecommuniceerd en dan nog eens ondermijnd wordt door andere bestuursniveaus. Het is om te huilen. Het gebrek aan inzicht, consequentie, daadkracht en eerlijk gezegd zelfs intelligentie, is ronduit schrijnend.”

“Dat wil natuurlijk niet zeggen dat heel de creatieve sector in België zijn biezen gaat pakken en nooit meer terugkomt, niet iedereen heeft die kans natuurlijk. Bovendien sukkelt de culturele sector ook in de buurlanden, de weinige opportuniteiten die zich daar voordoen, worden uiteraard ingenomen door de lokale sector. Met Rampage organiseren wij de grootste drum ‘n’ bass-events ter wereld, dan krijg je al sneller een uitnodiging uit het buitenland natuurlijk. Er zijn nog aanbiedingen van andere landen momenteel, maar verwacht nu niet dat wij elke week Rampage gaan organiseren in Europese steden de komende maanden.”

Argusogen

Het festivalweekend van Rampage was in maart het eerste grote slachtoffer van de lockdown, de productie in het Sportpaleis was al volledig opgebouwd toen bleek dat het niet kon doorgaan. Het evenement werd verplaatst naar september en ondertussen naar april. “Ik weet niet of april realistisch is, maar ik ben blij dat we het toch op relatief langere termijn hebben kunnen opschuiven. Met argusogen alle dagen de coronacurves en de beleidsmakers hun dubieuze maatregelen volgen, daar word je echt moe van. Nu hebben we een paar maanden de tijd om ons daar weinig van aan te trekken, want als je in april een evenement organiseert maakt het niet uit wat er in november gebeurt, wetende dat er in januari of februari opnieuw een opflakkering kan zijn.”

“En als april opnieuw in het water valt? Dan blijven we schuiven, als we Rampage definitief moeten annuleren wil dat zeggen dat we al onze fans hun tickets gaan terugbetalen en daarna is ons geld op, dan zijn we financieel opgedroogd en is het boeken toe. Je kan dan na een tijd afwezigheid wel met iets nieuws starten. Maar waarom zou je nog anderhalf miljoen euro investeren in grote producties, wetende dat je niet verzekerd bent en je geen steun of vertrouwen krijgt van beleidsmakers? Wie zal er na failliet draaien nog gemotiveerd zijn om terug bij nul te beginnen?”

Hechte community

“Gelukkig kunnen we daarvoor op begrip rekenen bij de fans”, benadrukt Hans. “Van achttienduizend tickethouders kan je degene die hun geld terugvragen, op twee handen tellen. Of dat aan de hechte drum ‘n’ bass-gemeenschap ligt, kan ik niet zeggen, omdat ik in andere underground-werelden minder betrokken ben. Het is natuurlijk wel zo dat er weinig drum ‘n’ bass-events zijn, zelfs voor corona. Onze fans zijn nauw betrokken bij ons merk en ik begrijp wel dat ze willen dat Rampage blijft bestaan. Ook de openluchteditie in Lommel die deze zomer niet kon doorgaan, zouden we willen laten terugkomen in 2021, als corona en de politiek het toelaten.”

Nieuwe muziek

Naast organisator, promotor en deejay is Murdock uiteraard ook producer. “In tegenstelling tot wat je zou denken heb ik eigenlijk niet veel meer tijd gehad om muziek te maken deze periode. Er komt in december wel een deluxe-editie van mijn album ‘Stronger’ van vorig jaar uit met nieuwe nummers, herwerkingen en remixen en daarnaast volgen er in het najaar nog zo’n zevental singles. Je zou dat productiever kunnen noemen dan gewoonlijk, maar eigenlijk lag die muziek al lang klaar. Ik heb nu wel de tijd gehad om er de laatste hand aan te leggen. In mijn hoofd is mijn releaseplanning van nieuwe muziek al verzekerd tot voorjaar 2022. Want om plannen te smeden is er wel opvallend meer tijd dezer dagen”, lacht Hans.

En dan is duizendpoot Hans Machiels natuurlijk ook nog manager voor een boel artiesten. “Zelf ben ik ook meer bezig met andere genres zoals hiphop, house en funk. Dat zie je ook in de greep nieuw, jong talent die ik nu vertegenwoordig. Binnenkort lossen we nieuw werk van onder andere acteur Saïd Boumazoughe met zijn Eazy-Lo-project maar ook Vlaamse rap van Nico en Engelstalige hiphop met Northsidebase. En natuurlijk zoulzangeres Sunday Rose die het erg goed doet tegenwoordig.”

Dutroux

Rachel ‘Sunday Rose’ Mulowayi (25) bracht vorige week het nummer ‘Our Girls’ uit, geïnspireerd op een beeld van persfotograaf Stephan Vanfleteren, genomen op de begrafenis van de slachtoffers van Dutroux in 1996. Het werd ‘catch of the day’ op Studio Brussel en opgepikt door een internationale playlist met een half miljoen volgers.

“We hebben heel snel een groot publiek bereikt met dat nummer dus we spelen nu met het idee om er ook een videoclip rond te maken”, zegt Hans. “Of we ook negatieve respons hebben gekregen omwille van het gevoelig onderwerp? Neen, we zijn van mening dat het thema op een zeer respectvolle manier aangekaart is en hebben bewust ook Rachel zelf niet op de cover gezet, om het zo sereen mogelijk te houden. Rachel heeft haar intenties correct overgebracht, zonder namen te noemen in het lied, en de reacties zijn ook unaniem positief. Het land is nog steeds getraumatiseerd door die gebeurtenissen en zo’n projecten kunnen helpen het te verwerken. Misschien is er zelfs nood aan?”

