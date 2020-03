Antwerps museum DIVA schenkt 2.000 handschoenen aan ziekenhuis AZ Monica ADA

15u54 3 Antwerpen DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver in Antwerpen schenkt 2.000 handschoenen aan het ziekenhuis AZ Monica. Zo wil het museum ook een steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus. Daarom schenkt het museum handschoenen uit de voorraad van het conservatie- en restauratielabo van het museum.

“Omwille van de veiligheid van ons personeel zijn ook de niet-publieke ruimtes, zoals het conservatie- en restauratielabo gesloten. Een van de medewerkers van DIVA attendeerde mij op de voorraad professionele handschoenen. Samen met de overkoepelende dienst Antwerpen Helpt organiseerden we het transport met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het is een klein gebaar, maar ik hoop dat we de zorgsector letterlijk een handje kunnen helpen met deze schenking”, vertelt directeur Eva Olde Monnikhof

Het museum blijft voorlopig tot en met 5 april gesloten voor bezoek. Tot die tijd kunnen bezoekers in de rijke online collectie duiken op de website en wetenschappelijke artikelen over diamant, juwelen en zilver raadplegen. Via de social media kanalen deelt het museum nieuwe aanwinsten, video´s van afgelopen en lopende tentoonstellingen en tips voor activiteiten met kinderen.