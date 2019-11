Antwerps modelabel Kaboosh wil komaf maken met onethische mode-industrie: “Koop onze kleding niet tenzij je er verliefd op wordt!” Annelin Marien

07 november 2019

14u00 3 Antwerpen Op 2 november werd in Café Capital het nieuwe Antwerpse modelabel Kaboosh gelanceerd. Gezicht achter het eigentijdse streetwear-label is Talha Masood, een Antwerpse Indiër die komaf wil maken met de onethische kant van de mode-industrie, door duurzame stoffen en transparantie voorop te zetten.

Kaboosh is een kledingmerk met T-shirts en sweaters in 100% organisch katoen. Oprichter van het streetwear-label is Talha Masood. Masood kwam in 2012 vanuit India naar België voor een master in Innovatie en Ondernemerschap. Na 5 jaar in België gewoond en gewerkt te hebben als projectmanager en innovatieconsultant, besloot hij in 2017 een sabbatjaar te nemen om opnieuw contact te maken met zijn familie in India.

Transparantie en duurzaamheid

“Tijdens mijn trip, werd ik door een collega-reiziger geconfronteerd met de negatieve impact van de mode-industrie op de planeet en zijn bewoners. Arbeiders in de mode-industrie worden slecht betaald, het proces is vervuilend en de mode-industrie moedigt ondoordachte consumptie aan. Ik wist niet dat de situatie zo ernstig was! Toen ik weer thuis kwam, in Antwerpen, besloot ik daar iets aan te doen, door een eigen modelabel te starten.”

Kaboosh wil transparant zijn over de productie, en de kleding is gemaakt van natuurlijke vezels. “Alles wordt gemaakt in een GOTS-gecertificeerd productiehuis, met eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden. En we doen niet aan ‘fast fashion’. We produceren slechts twee collecties per jaar. Koop onze kleding niet tenzij je er verliefd op wordt! Om duurzaam te zijn, moeten ook klanten leren om enkel kleding te kopen die je ook effectief draagt.”

Je vindt de kleding van Kaboosh op kaboosh.co, en in een select aantal winkels in Antwerpen (Host), Leuven (Harvest Club) & Aalst (Freedom).