Antwerps marketingbureau Zanzibar ontwikkelt 'Experience Antwerp', de Antwerpse Tripadvisor Annelin Marien

03 april 2020

17u59 0 Antwerpen Het zijn uitdagende tijden voor de toeristische sector, maar het Antwerpse event- en marketingbureau Zanzibar zal in opdracht van de stad Antwerpen werken aan ‘Experience Antwerp’, een portaalsite waarop bezoekers tickets kunnen kopen voor een brede waaier aan toeristische activiteiten. Zanzibar gaat hiervoor gedurende zes jaar de samenwerking aan met stad Antwerpen.

Dag- en weekendtoeristen die in Antwerpen aan culturele of ontspannende activiteiten willen deelnemen, kunnen binnenkort net zoals op Tripadvisor of booking.com hun weg vinden in het ruime aanbod aan mogelijkheden in Antwerpen via de site ‘Experience Antwerp’. Nagenoeg alle Antwerpse stedelijke musea en het belevingsparcours in het vernieuwde Steen zullen deel uitmaken van het aanbod, net als andere culinaire, culturele en recreatieve activiteiten. Zo wil Experience Antwerp de Scheldestad verder op de kaart zetten als unieke toeristische trekpleister en wil het meteen ook ruimte creëren om nieuwe initiatieven een duw in de rug te geven.

Lokale verankering

“Als ‘lokale reseller’ houden we de vinger aan de pols van wat er leeft en beleefd wordt in de stad”, zegt Mats Raes, zaakvoerder bij Zanzibar. “Het aanbod zal hier ook op worden afgestemd. Dit is meteen ook het unieke voordeel van een initiatief als ‘Experience Antwerp’: met onze lokale verankering kunnen we aanvullend werken op grote spelers als Tripadvisor, booking.com en vele andere.”

Er wordt ook een samenwerking opgezet met de lokale gidsenvereniging van de Antwerpse Stadsgidsen (KGvA). “Het is een samenwerking waarnaar we erg uitkijken,” aldus Raes. “De Antwerpse gidsen zijn veruit de beste ambassadeurs om bezoekers wegwijs te maken in de stad en nieuwe dingen te laten ontdekken.” Dankzij Experience Antwerp zullen de bezoekers hun volledige trip makkelijk kunnen plannen en afhandelen op één website.