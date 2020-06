Antwerps marketingbureau ruilt webshops tegen mand groenten of een goochelshow David Acke

16u52 0 Antwerpen Het Antwerps onlinemarketingbureau JEM Productions wil tijdens de coronacrisis een boost aanbieden om Belgisch te kopen. Daarom bedacht het de actie om een webshop te ruilen tegen een product of dienst die de ondernemer verkoopt of levert. De lokale handelaar mag zelf bepalen tegen wat ze de webshop willen ruilen: een kaasschotel, een boeket bloemen of een goochelshow.

Wanneer een onderneming een webshop laat bouwen, betekent dit al gauw een investering van enkele duizenden euro’s, naast de essentiële webhosting en onderhoudskosten. Heel wat ondernemers durven de stap niet te zetten of zijn niet in de mogelijkheid om dit budget te vrij te maken. Om elke zelfstandige of KMO hierbij duwtje in de rug te bieden, ruilen zaakvoerders Jennifer Menten en Wouter Frans nu een professionele website en/of webshop met andere ondernemers.

Lokale bloemenwinkel

Het idee ontstond toen Jennifer Menten bij de lokale bloemenwinkel passeerde, wanneer die verplicht moest sluiten door de lockdown. Huilend vertelde de bloemiste dat ze al haar bloemen zou moeten weggooien, inkomsten verloor en dat ze niet kon leveren omdat ze geen webshop had waar klanten konden bestellen. “Zaakvoerster Elena had deze bloemenwinkel net overgenomen en had geen budget om een webshop te laten maken. Door haar online afwezigheid loopt ze nu door deze crisis inkomsten mis. Dit maakte iets in me los”, vertelt Jennifer.

Jennifer vatte het idee op om voor Elena een webshop te ontwerpen. Nu de coronamaatregelen zwaarder en zwaarder beginnen te wegen op de maatschappij, besloten Wouter en Jennifer het idee open te trekken en websites of webshops te ontwerpen voor alle handelaars. Zo hebben ze beslist om in ruil voor een dienst of levering van een bescheiden product een website/webshop te maken voor ondernemers.

100 ontwerpen

Op de website van JEM Productions kan je uit een gamma van 100 verschillende ontwerpen van websites en webshops kiezen. Voor elke sector kan je een layout kiezen: voor de yogalerares, de barbier, de business coach of een klassiek restaurant er is telkens wel een passend ontwerp. Je kan kiezen tussen klassieke websites en webshops, specifieke webwinkels met reservatiesystemen, of take-awaymogelijkheid. Bovendien hebben alle webshops een cadeaubonmodule zodat klanten nu al bonnen kunnen kopen om de ondernemer financiële ademruimte te geven.

JEM Productions stelt 100 best converterende webdesigns gratis ter beschikking. De handelaar dient nog enkel zijn logo, foto’s en teksten aan te passen én zijn digitale aanwezigheid is een feit. Zo wil het koppel het maken van deze digitale aanwezigheid reduceren tot de essentiële werkingskosten.