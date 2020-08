Antwerps kunstenaar Gert Adriaenssens pleit voor nieuw fonteinenplan in de stad: “Méér fonteinen, minder verspilling van drinkwater” Annelin Marien

13 augustus 2020

18u42 0 Antwerpen Volgens kunstenaar Gert Adriaenssens heeft Antwerpen nood aan een nieuw fonteinenplan. Antwerpse fonteinen worden momenteel gevuld met drinkwater, maar dat kan volgens Adriaenssens ook makkelijk met het water van het Schijn en gezuiverd afvalwater van het zuiveringsstation in Antwerpen-Noord. “Zo wordt er minder drinkwater verspild, en kunnen we meer fonteinen aanbrengen die voor extra verkoeling in de stad zorgen”, aldus Adriaenssens.

Miljarden liters zoet en gezuiverd water worden dagelijks vanuit het zuiveringsstation RWZI in Antwerpen-Noord en het Schijn onbenut richting Schelde gepompt. En dat terwijl er jaarlijks 14 miljoen liter drinkwater, zo’n vier Olympische zwembaden, gebruikt wordt om de Antwerpse fonteinen mee te vullen. Dat kan anders, en is lang ook anders gewéést, volgens Antwerps kunstenaar Gert Adriaenssens. Vierhonderd jaar lang stroomde het water van het Schijn via de Herentalse vaart in de vijver van het Stadspark, en via een verbinding met de ruien naar de Schelde.

Waternetwerk

“Door leidingen aan te brengen op de wanden van de ruien kunnen we vandaag het stadswater makkelijk tot bij de fonteinen krijgen”, vertelt Gert Adriaenssens. “Er is enorm veel zoet water ter beschikking in Antwerpen Noord: al het rivierwater van het Schijn, het hemelwater van de Ring en het afvalwater van de stad komt daar samen, het wordt er gezuiverd en nadien geloosd in de Schelde. Jammer, want je zou met dat water ook perfect alle Antwerpse fonteinen van water kunnen voorzien.”

(lees verder onder de foto)

Naast een volle vijver in het Stadspark, zou zo’n waternetwerk ervoor zorgen dat er jaarlijks zo’n 14 miljoen liter drinkwater wordt bespaard. “De bassins van de Antwerpse fonteinen worden momenteel twee keer per maand ververst: dat is arbeidsintensief, en er wordt enorm veel drinkwater verspild”, aldus Adriaenssens. Daarbij pleit hij ook voor meer fonteinen in het straatbeeld. “Door een alternatief te hebben voor het gebruik van drinkwater, kunnen we ook eens nadenken waar we nog meer fonteinen kunnen creëren in de stad. Dat zorgt voor extra verkoeling. Als het echt heet wordt en het drinkwater wordt schaars, draait de stad vandaag de dag alle fonteinen dicht. Als we de fonteinen vullen met water uit Antwerpen-Noord, hoeft dat niet meer.”

“Neem nu een voorbeeld aan Rome: als we in Antwerpen 280 fonteinen extra zouden plaatsen, zouden we per inwoner evenveel fonteinen hebben als in de Italiaanse hoofdstad. Rome is natuurlijk wel de fonteinenstad bij uitstek, maar dat maakt duidelijk dat er wel wat mogelijk is. Rome laat via zijn aquaducten het rivierwater uit de omgeving naar de stad toe stromen, vult er haar fonteinen mee en laat het daarna pas wegstromen naar de zee. Dat kan in Antwerpen ook perfect.”