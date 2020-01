Antwerps koppel vindt gestolen elektrische fietsen terug in Zuid-Spanje dankzij gps ADA

30 januari 2020

13u25 3 Antwerpen Een Antwerps koppel, wiens elektrische fietsen werden gestolen in november vorig jaar, hebben hun tweewielers teruggevonden in het stadje Algeciras, een havenstad in het zuiden van Spanje. Via de lokale politie van Antwerpen kwamen ze in contact met die in Spanje. Zij konden een wit bestelbusje lokaliseren met in de laadruimte maar liefst dertien gestolen fietsen.

Het verhaal van een Antwerps koppel (dat anoniem wenst te blijven) leest als een detectiveroman. In november vorig jaar werden hun twee elektrische fietsen gestolen ondanks een stevig slot. Wat die dieven echter niet wisten, was dat beide fietsen verbonden waren met de ‘Find My Bike’-functie van de Cowboy-app - Cowboy is een Blgisch fietsenmerk. De app pikt het signaal op van de gps die in elke Cowboy-fiets ingebouwd zit.

In eerste instantie leek het koppel van een kale reis thuis te komen nadat ze aanklopten bij de lokale politie van Antwerpen. Maar twee weken later kwam er dan toch schot in de zaak. De Cowboy-fietsen werden verplaatst van Antwerpen naar Anderlecht. Een dag later konden de vrouw en haar man de fietsen volgen tijdens hun tocht door Frankrijk en Spanje, om uiteindelijk aan te komen in Algeciras, een havenstad in het zuiden van Spanje.

Het koppel trok opnieuw naar de politie en zij konden het koppel in contact brengen met de Spaanse politie. Die bezorgde hen de coördinaten van hun fietsen. Niet veel later kregen ze te horen dat de Spaanse politie een bestelwagen in de haven had tegengehouden, waarin maar liefst 13 gestolen fietsen teruggevonden werden. Een maand later stonden de fietsen terug in België. Met dank aan de gps van hun fiets.