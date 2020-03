Antwerps koppel brengt warme initiatieven mooi in beeld met behulp van hun camera: “hopen beetje verlichting en blijdschap bij te brengen” ADA

22 maart 2020

13u51 0 Antwerpen In uitzonderlijke tijden, komen creatieve geesten met prachtige ideeën aandrijven. Zo is het Antwerpse productiehuis Poolhert Productions een samenwerking aangegaan met het andere Antwerpse huis Studio Tropics om samen de gevolgen van corona in beeld te brengen maar dan op een positieve manier. Bekijk de filmpjes onderaan het artikel.

Iedereen zit verplicht binnen en velen zien de muren nu al op zich afkomen. Ook het koppel Marie en Stig die in een klein appartementje wonen. Allebei werken ze in de audiovisuele sector, Marie is mede-oprichtster van Poolhert en Stig van Studio Tropics. Maar net als vele andere sectoren valt ook daar bitter weinig te beleven op dit moment.

“Wij zijn dus twee tijdelijk werkloze filmmakers thuis en na een paar dagen liepen wij de muren van ons fijn -maar klein- appartementje al op. Voor onze muzikale vrienden is de situatie juist hetzelfde”, vertelt Marie. “Stig kwam daarom op een geweldig idee. Samen trekken we er elke dag op uit om onze meest getalenteerde vrienden te filmen terwijl ze een nummer brengen vanuit hun raam, vanop hun balkon of vanuit de deuropening. Natuurlijk altijd met aandacht voor de veiligheid. We houden dus voldoende afstand van elkaar.”

Voor het filmkoppel is dit een aangename afwisseling om de tijd te doden maar tegelijk hopen ze iedereen moed te kunnen geven om deze tijd door te komen. “Het is leuk om dit project samen te kunnen doen omdat wij als samenwonend koppel de quarantaine samen beleven. Met de muziek en onze video’s hopen we om toch een beetje verlichting en blijdschap tot in de woonkamers te brengen. Muziek blijft voor ons iets magisch en hoewel het niet helpt, verzacht en verbindt het wel”, aldus Marie.