Antwerps justitiepaleis krijgt gloednieuwe scanstraat BJS/BLG

08 oktober 2019

08u11 0 Antwerpen In de wandelzaal van het Antwerpse justitiepaleis zijn begin deze week de werken begonnen voor de nieuwe scanstraat, waarlangs bezoekers gecontroleerd zullen worden. De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen. Het Vlinderpaleis is een van de vijf justitiepaleizen in ons land die zo’n scanstraat krijgt.

In het Vlinderpaleis worden bezoekers al sinds januari 2015 gecontroleerd. Door de toegenomen terreurdreiging werd er toen op initiatief van rechtbankvoorzitter Bart Willocx een geïmproviseerde scanstraat geplaatst aan de ingang. Die gaat nu dus een permanent karakter krijgen.

Het Vlinderpaleis krijgt een nieuwe bezoekersingang met een draaideur die meteen uitkomt in de U-vormige scanstraat. Net zoals op de luchthaven moeten bezoekers er langs een metaaldetector passeren en worden ook hun bezittingen gecontroleerd. Bij het verlaten van de scanstraat zal in een latere fase ook de identiteit gecontroleerd worden. Bezoekers kunnen zich daarna aanmelden aan de ontvangstbalie.

Het personeel van het Vlinderpaleis heeft een eigen ingang op het gelijkvloers en ook de advocaten ontsnappen aan de controle, want zij krijgen een nieuwe ingang die ze met hun badge kunnen openen. De grote draaideur waarlangs momenteel iedereen het justitiepaleis betreedt, wordt na de werken de uitgang van het Vlinderpaleis.

De werken aan de scanstraat en de nieuwe ingangen zullen twee maanden duren. Maandag is alvast begonnen met de afbraak van de oude onthaalbalie en de bekabeling. Bezoekers kunnen zich tijdens de aanpassingswerken aanmelden bij de ontvangstbalie onderaan de linkertrap in de wandelzaal. Er komt in de toekomst ook een grote, nieuwe onthaalbalie, maar wanneer die werken zullen beginnen, is nog niet duidelijk.