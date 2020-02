Antwerps jeanslabel Eat Dust opent 10 jaar na oprichting eerste winkel in Volkstraat: “We willen opnieuw connectie voelen met onze klanten” Annelin Marien

07 februari 2020

12u31 6 Antwerpen Het Antwerpse kledingmerk Eat Dust bestaat 10 jaar, en dat wordt gevierd met een allereerste fysieke winkel in de Volkstraat. Maar het blijft niet bij enkel kleding: er zal ook een lunch- en koffiebar in de winkel zijn, in samenwerking met Wild Project, een vegan restaurant. De nieuwe Antwerpse hotspot opent op 13 maart.

“Het wachten duurde slechts 10 jaar, maar de Eat Dust Store komt er nu eindelijk!”, lachen de oprichters van het lifestyle & denim merk. Eat Dust is opgericht door Nederlander Rob Harmsen en Belg Keith Hioco: “We waren al een tijdje bevriend met elkaar en waren beiden gepassioneerd door dezelfde dingen”, vertellen ze. “Er was al een paar jaar sprake van een eigen lijn te beginnen, maar in juni 2010 is Eat Dust echt van start gegaan. We hadden toen twee denimbroeken, twee jassen en enkele T-shirts en sweaters, maar die collectie groeide snel. Drie jaar geleden is er dan ook de vrouwenlijn bijgekomen, ontworpen door Aline Walther, die samen met Keith afstudeerde aan de Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen.”

Natuurlijke habitat

Rob, Keith en Aline liepen al een paar jaar met het idee rond om een shop te beginnen, maar om verschillende redenen kwam het er nog niet van. “Enkele maanden geleden kwam er dan plots een pand vrij, en is de bal snel aan het rollen gegaan. Antwerpen is onze thuisbasis, dus was het de meest logische stad om onze eerste shop te openen. Als lifestyle & denim merk laat het pand in de Volkstraat ons toe om de volledige Eat Dust en Girls of Dust collecties te tonen in hun natuurlijke habitat, en het wordt ook een plaats waar we de waarden van ons merk in de spotlight kunnen plaatsen: ethische producten, gemaakt in Europa, met respect voor tradities maar steeds met een hedendaagse twist.” (lees verder onder de foto)

Van enkel online naar een fysieke winkel, niet veel ondernemers doen het hen na. “Als tegengif voor alle online shopping en multi-media willen we opnieuw de connectie voelen met onze klanten en onze mensen. We willen een omgeving en ervaring creëren die aangenaam en authentiek is, een plaats waar men zich welkom kan voelen, met de nadruk op menselijke interactie, service en gastvrijheid.” Met dat doel in gedachten besloot Eat Dust dan ook om samen te werken met Wild Projects, dat plantaardige gerechten en koffie zal voorzien in de lunch- en koffiebar in de winkel. “De samenwerking met Wild Projects is heel natuurlijk gekomen: het is een vegan restaurant dat onze waarden en ethiek deelt, en ook fuckin’ lekker eten maakt! Een perfecte partner dus.”