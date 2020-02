Antwerps Instituut voor Tropische Geneeskunde bereidt zich voor op corona-uitbraak in Afrika

05 februari 2020

11u07 0 Antwerpen Wetenschappers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen bereiden zich voor om Afrikaanse landen te ondersteunen in het geval van een uitbraak van het coronavirus. “Het wordt zorgwekkend wanneer het virus landen bereikt waar de capaciteit beperkt is om controlediagnoses uit te voeren.”

De uitbraak van het nieuwe coronavirus verontrust wereldwijd wetenschappers en gezondheidsautoriteiten. “Het blijft moeilijk te voorspellen hoe breed dit virus zich zal verspreiden en of het kan worden gecontroleerd en geëlimineerd zoals SARS”, zegt ITG-directeur Marc-Alain Widdowson. “Maar ondanks het feit dat het nieuwe coronavirus zich vanuit China naar andere werelddelen heeft kunnen verspreiden, zijn er buiten China weinig gevallen bekend waarbij het virus van mens op mens werd overgedragen. Dat is grotendeels te danken aan de invoering van snelle bestrijdingsmaatregels waarbij werd ingezet op actief contactonderzoek en infectiebeheersing.”

Zwak volksgezondheidsysteem

De situatie kan ernstig worden wanneer het virus landen met een zwak volksgezondheidsysteem bereikt, waarschuwt het Instituut. “In zulke landen is de capaciteit beperkt om controlediagnoses uit te voeren waarbij de contacten nauw worden opgevolgd. Dat zou kunnen betekenen dat het virus, wanneer het eenmaal is binnengebracht, zich ongemerkt in deze landen kan verspreiden”, waarschuwt directeur Widdowson.

Het Instituut houdt de situatie nauwlettend in de gaten en staat in contact met het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC in Afrika en zijn Afrikaanse partnerlanden. De wetenschappers stellen zich ook beschikbaar om de volksgezondheidsmaatregels te ondersteunen en overwegen onderzoekstudies om meer inzicht te krijgen in de mogelijke verspreiding van het nieuwe coronavirus in deze landen.

Reisgeneeskundewebsite

In België wordt het ITG naar eigen zeggen overstelpt met vragen van bezorgde reizigers. Het verwijst door naar de reisgeneeskundewebsite Wanda voor de laatste informatie. Het bereidt zich samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de FOD Voksgezondheid ook voor om de nodige maatregelen te treffen, moest er zich een reiziger na zijn terugkeer uit China aanbieden met ademhalingsproblemen.

Het coronavirus maakte intussen 426 dodelijke slachtoffers. Eén geval daarvan was buiten China.