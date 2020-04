Antwerps immobedrijfje neemt nieuwe start ... en dan slaat corona toe: “En toch blijven we positief” BJS

24 april 2020

13u02 3 Antwerpen Kort nadat Straf Vastgoed, een jong immobedrijfje op de Antwerpse Linkeroever, na een fusie een nieuwe start had genomen, barstte de coronacrisis los. Ondanks het feit dat hun verkoopactiviteiten stilliggen, blijven de zaakvoerders positief. “Laat deze crisis een kans zijn, voor nieuwe makelaars die wél eerlijke, vaste en betaalbare prijzen vragen.”

Uw krant bracht vrijdag een interview met de CEO’s van twee grote spelers in de bouw- en vastgoedsector, Deceuninck en Besix. Beiden zijn het roerend eens: “De stilstand in België zorgt voor een bloedbad in de bouw.” Deceuninck en Besix willen dan ook zo snel mogelijk weer opstarten, mét respect voor de veiligheidsmaatregelen, uiteraard. “Als een chirurg kan opereren met een mondmasker, waarom zou een metser of een dakwerker er dan niet mee kunnen werken?”

Overschot van gelijk hebben de vastgoedbonzen, vindt ook het jonge immobedrijfje Straf Vastgoed, dat amper twee weken voor de lockdown fusioneerde met MoMa Vastgoed en zich op de Antwerpse Linkeroever vestigde. Echter, Straf Vastgoed is de negativiteit die de vastgoedsector momenteel beheerst meer dan beu.

“Positief en actief bezig”

“Ondanks het feit dat we onze job nu niet mogen uitvoeren: aankopen en verkopen, blijven we positief en zeer actief bezig met de kopers en verkopers te informeren”, zeggen Philippe Arnouts en Benjamin Van Doorslaer van Straf Vastgoed. “We doen bijvoorbeeld marktonderzoek, analyse, spelen in op de actualiteit... Als jonge starters laten we het hoofd niet hangen en delen we via allerlei kanalen informatie.”

Straf Vastgoed, dat bijzonder zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, rekent zichzelf tot een nieuwe generatie immomakelaars “dat géén torenhoge commissies vraagt”. Het immobedrijfje hoopt dat de crisis klassieke makelaars tot nadenken stemt, onder meer over hun hoge commissiepercentages. “En laat deze crisis ook kansen bieden aan nieuwe makelaars die wél eerlijke, vaste en betaalbare prijzen vragen en die op zo hopen de sector te redden.”