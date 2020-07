Antwerps hotelseizoen officieel ingezet door Astrid en Bram Coppens Annelin Marien

02 juli 2020

18u40 0 Antwerpen Vandaag is het Antwerpse hotelseizoen officieel ingezet: stadsgids Tanguy Ottomer verwelkomde Astrid en Bram Coppens in Hotel Julien, de ‘eerste’ hotelgasten die via WeLoveAntwerp reserveerden. Dat platform werd begin juni gelanceerd door Antwerp Hotel Association in samenwerking met Antwerp Convention Bureau en Visit Antwerp, om de heropstart van Antwerpse hotels te stimuleren.

“Wij verblijven hier één nachtje, als ‘staycation’”, aldus Astrid. “Dit is voor ons een echt uitstapje, want we wonen momenteel in Gent. En we hebben er zin in: Hotel Julien is een van mijn favoriete hotels in Antwerpen, op wandelafstand van het centrum. Het is een hele eer dat wij de eerste gasten mogen zijn van het nieuwe seizoen.” Na de check-in bij Hotel Julien volgde nog een rondleiding in de recent vernieuwde Handelsbeurs door Tanguy Ottomer en een etentje bij restaurant Fiera.

Totaalbeleving

Astrid en Bram promoten zo het online boekingsplatform WeLoveAntwerp: dat moet toekomstige gasten aansporen de lokale toeristische sector te steunen. In tegenstelling tot de bekende boekingsplatformen kunnen toeristen hier rechtstreeks bij de Antwerpse hotels boeken. Op de website worden ook alle lokale toeristische partners opgenomen, om de totaalbeleving van de stad Antwerpen te promoten. Zo kan je na het reserveren van een hotelovernachting ook een restaurant, een taxi of een ticket voor een bezoek aan de ZOO boeken. (lees verder onder de foto)

“WeLoveAntwerp wil Antwerpen in de kijker zetten, en het vertrouwen van de mensen na de lockdown terugwinnen om de stad te bezoeken”, aldus Filip Goorden, directeur van AHA. “Daarnaast werkt het ook als doorgeefluik voor allerlei mobiliteits- en horecapartners. Die loyaliteit tussen alle Antwerpse partners is heel belangrijk na deze moeilijke periode.”

Ook schepen van Toerisme Koen Kennis was aanwezig om Astrid en Bram te verwelkomen. “De grote uitdaging is nu om het toerisme weer in gang te krijgen”, aldus Kennis. “De Antwerpse toeristische sector is goed voor zo'n 16.000 jobs en is ongelooflijk belangrijk voor de economie. Het is goed dat er campagnes bestaan als WeLoveAntwerp, want het is nu hét moment om Antwerpen eens rustig te ontdekken. Ik merk ook dat er opnieuw toeristen opduiken in de stad, en onze hotels staan klaar om ze te ontvangen.”