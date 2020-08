Antwerps hof van beroep ontruimd na ‘dreiging’, ook bewoners in buurt geëvacueerd Sander Bral

20 augustus 2020

16u35 0 Antwerpen Het hof van beroep in Antwerpen en de ruime omgeving zijn momenteel ontruimd en afgezet door de politie vanwege een ‘dreiging’. De lokale politie neemt de zaak serieus en onderzoekt de aard van de dreiging. Het is voorlopig niet duidelijk waarover het gaat, ontmijningsdienst DOVO is voorlopig niet gevraagd.

De lokale politie meldt dat door een lopend incident de omgeving rond het hof van beroep is afgesloten. Er is hinder in de omgeving.

“Wij hebben een melding van dreiging binnengekregen en nemen die serieus”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We doen het nodige om de aard van die dreiging te onderzoeken en te voorkomen dat er iets zou kunnen gebeuren. We hebben een ruime perimeter ingesteld, ongeveer zeventig mensen die aan het werk waren in het hof van beroep, werden geëvacueerd. Ook de omringende horecazaken en woningen binnen de perimeter zijn ontruimd.”

Het is niet duidelijk om welke dreiging het gaat en door wie die gemeld werd. Ontmijningsdienst DOVO komt voorlopig niet ter plaatse maar de politie kan niet uitsluiten dat DOVO alsnog gecontacteerd wordt. De zittingen in het hof van beroep waren al afgelopen toen het incident startte, er waren dus ook geen gedetineerden meer aanwezig in het gebouw.

Omwille van een lopend incident is de omgeving rond het Hof Van Beroep afgesloten. Er is hinder in de omgeving. De parking aan de gedempte Zuiderdokken is maar beperkt bruikbaar. pic.twitter.com/kz9jjmMrgB Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link