Antwerps handschoenenwinkeltje A. Boon voorlopig beschermd als monument BJS

21 mei 2019

17u27 8 Antwerpen Het iconische handschoenenwinkeltje A. Boon in de Antwerpse Lombardenvest is voorlopig beschermd als monument. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist.

Het waren de Italiaanse broers Ghianda die rond 1884 in de Kammenstraat handschoenenwinkel ‘Maison T. Ghianda’ oprichtten. Op een later tijdstip werd de zaak uitgebreid naar de aanpalende panden in de Lombardenvest.

In het midden van de jaren 1920 nam Arthur Boon de zaak over. In 1929 liet hij de panden aan de Lombardenvest afbreken en vervangen door een woonwinkelhuis in art-decostijl, naar een ontwerp van architect François Bollekens. De 16de-eeuwse tongewelfde kelders bleven behouden, het pand in de Kammenstraat werd afgestoten.

De woning, met inbegrip van het interieur van de winkel en de private vertrekken, is sinds de bouw nagenoeg ongewijzigd gebleven. De handschoenenzaak wordt nog steeds door verwanten van Arthur Boon uitgebaat.

Na de voorlopige bescherming organiseert het Antwerpse stadsbestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de stad. Binnen negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over een definitieve bescherming.