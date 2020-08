Antwerps gezin verliest na dochtertje (5) ook pasgeboren baby: “Ze zullen dit nooit verwerken, maar kunnen het wel ‘overleven’”

Antwerpen

Het noodlot heeft een gezin uit Antwerpen zwaar getroffen. Amper drie weken nadat hun vijfjarig dochtertje verdronk , is nu ook hun pasgeboren zoontje overleden . “Die ouders kampen nu ongetwijfeld met een enorm schuldgevoel. Het is belangrijk dat ze daarover — tot in den treure — kunnen praten”, reageert rouwexpert Manu Keirse.