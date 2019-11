Antwerps gerecht rolt Albanese cannabisbende op: 11 plantages aangetroffen BJS

27 november 2019

11u44 0 Antwerpen De Antwerpse onderzoeksrechter heeft 15 mensen aangehouden in het kader van een gerechtelijk onderzoek rond de teelt en handel van verdovende middelen. Bij 24 huiszoekingen in Antwerpen en de districten werden liefst 11 cannabisplantages, goed voor in totaal 5.500 planten, ontdekt.

Het onderzoek van de lokale recherche van de politiezone Antwerpen ging in mei 2019 van start met de vondst van een cannabiskwekerij in een pand in het centrum van Antwerpen. Het parket Antwerpen vorderde daarop een onderzoeksrechter. “In het verdere onderzoek van de lokale recherche kwam aan het licht dat een Albanese bende zich bezighield met het runnen van cannabisplantages”, stelt het parket in een persbericht.

Dinsdagochtend vielen 130 politiemensen binnen op in totaal 24 adressen in Antwerpen en de districten. “Tijdens de 24 huiszoekingen nog eens 11 plantages ontdekt. In totaal gaat het om ongeveer 5.500 planten. Er werden 28.500 euro, 20 kilogram cannabis en 3 luxevoertuigen in beslag genomen”, aldus het parket.

De onderzoeksrechter heeft gisteren 15 mensen voorgeleid en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.