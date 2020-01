Antwerps gemeenschapsonderwijs organiseert eerste “GO!esting”-beurs rond innovatie BJS/BLG

15 januari 2020

17u23 0 Antwerpen In congrescentrum BluePoint in Berchem heeft GO! scholengroep Antwerpen woensdagmiddag de eerste editie georganiseerd van “GO!esting”, een beurs rond innovatie in het onderwijs. Zevenhonderd leraren en medewerkers van de meer dan vijftig scholen en centra van het Antwerpse gemeenschapsonderwijs namen eraan deel. Ze konden er ervaringen en expertise met elkaar delen tijdens workshops en lezingen en bij infostandjes.

GO! scholengroep Antwerpen is van mening dat een initiatief als “GO!esting” nodig is om kwalitatieve innovatie van binnenuit te stimuleren. “Er is veel expertise op de werkvloer en er zit heel wat innovatiekracht in onze scholen”, zegt algemeen directeur Danielle Van Ast. “Leraren zijn vaak te bescheiden en beseffen niet altijd hoe goed ze wel bezig zijn. Met de GO!esting-beurs willen we die professionaliteit de nodige erkenning geven en leraren de kans geven van elkaar te leren.”

Vroegtijdige uitstap

Het gemeenschapsonderwijs meent dat ervaringen delen ook kan leiden tot oplossingen voor het probleem van de vroegtijdige uitstap van veel leerkrachten. Minstens één op de vier nieuwe leraren geeft er momenteel al na vijf jaar de brui aan en dat heeft mede tot gevolg dat er een groot tekort ontstaat.

“Het negatieve beeld van onderwijs is een doorn in het oog van leraren, beleidsmedewerkers of directeurs die met hart en ziel hun job doen”, zegt Van Ast. “We willen met onze scholengroep positieve maar eerlijke verhalen vertellen over het leraarschap. Er zijn namelijk leraren die heel veel voldoening halen uit hun job omdat ze elke dag het verschil maken en bijdragen aan de ontwikkeling en de toekomst van onze kleuters, leerlingen en cursisten. Laten we met z’n allen het vertekende beeld rechttrekken en leraren de waardering geven die ze verdienen, zodat jonge mensen goesting krijgen om leraar te worden.”