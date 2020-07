Exclusief voor abonnees Antwerps fotograaf zet druk op klimaatbeleid met natuurfoto’s uit alle uithoeken van de wereld: “Weken wachten op dat éne perfecte beeld” Sander Bral

05 juli 2020

17u43 3 ANTWERPEN/SCHOTEN Eventjes met expeditieschepen alle wereldzeeën en poolgebieden afvaren om wat kiekjes te nemen. Zelf noemt Antwerps fotograaf en ontdekkingsreiziger Christian Clauwers (38) het zomaar een uit de hand gelopen hobby. Met zijn prachtige natuurfoto’s wil hij zich inzetten voor de goede zaak en mee druk zetten op het internationaal klimaatbeleid. “Ik heb van mijn hobby en overtuiging mijn beroep kunnen maken. Een droom.”

De afgelopen jaren heeft Antwerpenaar Christian Clauwers (38) zich bezig gehouden met het verkennen van de vijf oceanen en hun eilanden en de twee poolgebieden, waar hij ook gidst. Vorig jaar nam hij deel aan een wetenschappelijke expeditie op het Franse schip Marion Dufresne, dat biodiversiteit en klimaatsverandering onderzoekt in de Antarctische gebieden. Met zijn camera legde hij weergaloze schoonheid vast, van onherbergzame landschappen tot - vaak bedreigde - vogels en zeezoogdieren. In december kon hij als lid van de Belgische delegatie zijn werk tonen op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Vanaf 21 augustus stelt Christian die expeditie in beeld voor in Antwerpen. Dit weekend al startte een overzichtstentoonstelling van al zijn werk in het Kasteel van Schoten, de gemeente waar hij opgroeide.

Hoe kom je als Belgisch fotograaf in godsnaam terecht op een wetenschappelijke expeditie van de Franse overheid rond de Zuidpool?

“Dat is een enorm privilege geweest waarvoor ik erg dankbaar ben”, glundert Christian. “In principe is er geen enkele commerciële manier om op die onbewoonde eilanden te geraken tot duizend kilometer van het antarctisch vasteland. Die wetenschappelijke expedities nemen tot acht extra personen mee, meestal zijn dat Fransen, dus ik heb geluk gehad. Dat heb ik ook wel aan mijn netwerk te danken dat ik doorheen de jaren heb opgebouwd.”

