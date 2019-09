Antwerps feestconcept From Italo To Disco vindt tweede adem: “Het geheim van ambitie is dat je het niet mag hebben” Sander Bral

24 september 2019

10u18 0 Antwerpen Het feestconcept From Italo To Disco van Sven Mes, bekend als ongeleid projectiel in het Antwerpse feestleven, is een tweede leven gaan leiden. Na jaren feesten in diepe kelders en afgelegen krochten werd het dansfeest deze zomer bekend bij het grote publiek dankzij passages op Ampere Open Air en afgelopen weekend op Docklands Festival.

De feestjes From Italo To Disco, waar vooral zwoelere dansmuziek gespeeld wordt zoals disco en funk, ontsproten jaren geleden in de vrijgevochten feestplek Bagger op het Eilandje waar Sven Mes (42) de lakens uitdeelde.

“Het verhaal in Bagger kon niet blijven duren. Het was veruit de ruigste plek van ’t Stad met de bijbehorende rock ‘n’ roll en ongeregeldheden dubbelop”, knipoogt Sven. “Dat er klachten kwamen van de buurt over geluidsoverlast klopt, maar dat we gedwongen moesten stoppen van het stadsbestuur, is een fabel dat zijn eigen leven gaan leiden is.”

Na het plots overlijden van David Bowie, hielden we een Bowie-tribute in Bagger. Negen maanden later werd Bagger-baby Bowie Mes geboren. Sven Mes

“Ik heb zelf gekozen om het permanente feestleven in Bagger stop te zetten. Op een bepaald moment had ik een dubbelleven. Bagger enerzijds, en mijn job als leerkracht en zorgen voor mijn kersvers gezin anderzijds. Want van de Bagger-nachten kwam ook een Bagger-baby. Na het plots overlijden van David Bowie werd prompt een Bowie-tribute georganiseerd en negen maanden later zag het meisje Bowie Mes het daglicht. Ik heb toen eindelijk in mijn leven een volwassen beslissing genomen en voor mijn gezin en job gekozen. Het einde van Bagger.”

“Maar feestjes organiseren, bleef altijd wel kriebelen”, gaat Sven verder. “Eén van de meest succesvolle feestconcepten in Bagger, From Italo To Disco, schreeuwde gewoon om een vervolg. Na een passage in de Borgerhoutse Pekfabrik vonden we al snel onze vaste stek in Bar Rodin van Philip De Liser van het ter ziele gegane Petrol, nog zo’n rock ‘n’ roll feestlocatie uit het Antwerpse verleden.”

Geen ambitie

”From Italo To Disco is blijven groeien en deze zomer mochten we dan ook een podium hosten op Ampere Open Air, het nieuwe dansfestival aan de Middenvijver. Afgelopen weekend deden we dat kunstje nog eens over op Docklands Festival aan de Sloepenweg met een dj-set van de Nederlandse artiest Dollkraut. Het is leuk dat From Italo To Disco op die manier een tweede leven is beginnen leiden. Blijkbaar is het geheim van ambitie dat je het niet mag hebben”, lacht Sven.

De volgende editie vindt plaats in Bar Rodin op vrijdag 11 oktober. Naast From Italo To Disco cureerden ook de Antwerpse feestconcepten Sommar, Café au Lait en Klank afgelopen weekend een podium op Docklands Festival. Samen met een eigen podium met vooral live muziek mocht het festival op 2.500 feestvarkens rekenen op twee dagen.