Antwerps eventbureau start op ondanks coronacrisis: “Met REBOOT hebben we het over een digitale boeg gegooid”





Caroline Van de Pol

08 mei 2020

10u26 14 Antwerpen Gwendolyn Wieland en Ward Vermesen runnen samen het Antwerps eventbureau Barrík. Kort na hun opstart in februari brak de coronacrisis uit, die de eventsector in het hart trof. Toch lieten de twee zich niet uit het lood slaan. Ze timmeren verder aan de weg naar boven en richtten hun pijlen volop op de digitale weg. Met het concept ‘REBOOT your business’ willen ze de sociale interactie tussen werknemers in de eerste plaats op virtuele wijze stimuleren.

Barrík is afgeleid van ‘Barrique’, refererend naar een wijnvat. “Het volledige proces vanaf het zaadje planten, tot het oogsten ervan en de wijn laten rijpen op eikenhouten vaten. Dat proces willen wij weerspiegeld zien in onze aanpak met klanten.” Het nieuwe eventbureau richt zich uitgesproken op het bedrijfsleven. “We willen het verhaal en de identiteit van bedrijven laten doorstromen naar hun evenementen zoals klantenfeesten, PR-events, teambuildings, productlanceringen of familiedagen. Vaak worden die georganiseerd met een willekeurig thema. Met Barrík onderzoeken we waar het bedrijf voor staat en gieten we dat voor het evenement in een format dat daarbij aansluit. Zo creëren we een sterkere eindbeleving voor de aanwezigen.”

Creatief omspringen met de lockdown

Begin maart ondersteunde Barrík nog enkele producties mee van Production Office waaronder Klimaat On Tour van de Vlaamse Ondernemers. Maar al na enkele weken gooide corona roet in het eten en werden evenementen verboden. “Toen we dat hoorden moesten we toch even slikken. Gelukkig kregen we ondersteuning van Mathias Mallentjer, een ondernemer die met zijn creative agency Production Office ook graag zijn kennis deelt met jonge ondernemers. We besloten al snel om creatief met de situatie om te springen en het over een digitale boeg te gooien”, zegt Gwendolyn. “Sowieso werd de vraag naar een digitale aanpak de afgelopen jaren steeds groter, los van de huidige lockdown”, vertelt Ward.

Met het concept ‘REBOOT your business’ biedt Barrík een oplossing aan voor de nieuwe digitale (thuis)werksituatie “We merkten op dat de huidige maatregelen een probleem vormen voor de teamspirit tussen werknemers. Samen lunchen en bijkletsen met collega’s zit er niet echt meer in. Het enige contact loopt nog via conferencecalls, niet het ideale medium voor een gezellige babbel.” ‘REBOOT your business’ biedt daarom bedrijven de mogelijkheid om online hun werknemers toch iets terug te geven. Dit kan gaan van een teambuilding, tot een afterwork of een hilarisch intermezzo tijdens een conference call. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Online bedrijfsevenementen

Ondertussen heeft Barrík met REBOOT al enkele digitale projecten achter de rug. Hiernaast staan ze, samen met Mathias, in voor de organisatie van de digitale EROUNDUP van TAKEOFFANTWERP. Verschillende jonge Antwerpse (student) ondernemers worden hier onder de aandacht gebracht. Afgelopen woensdag vond alvast de eerste livestream succesvol plaats.

Ondanks die digitale omslag tellen Gwendolyn en Ward volop af naar de dag dat de maatregelen worden opgeheven. Het kriebelt duidelijk om weer in het ‘echte leven’ aan de slag te kunnen. “We zitten niet stil en denken volop na over onze volgende stappen. In de volgende fase willen wij terug fysiek naar de bedrijven gaan om ook op deze manier de noden van hun in te vullen. ‘REBOOT your business’ kan ook op een veilige manier en met de nodige maatregelen fysiek naar de bedrijven gebracht worden. We denken dat het wel nog een tijd zal duren voor er terug grote evenementen kunnen plaatsvinden, en op langere termijn zullen er wellicht bijkomende veiligheids- en hygiënemaatregelen gelden. Maar ook dan zullen we weer creatieve oplossingen bedenken, daar twijfelen we na deze ervaring niet meer aan!”