Antwerps drugsteam valt uit elkaar: helft speurders stapt op

29 mei 2019

05u00 64 Antwerpen De politieoorlog in Antwerpen gaat een nieuwe fase in. Het Kali-team, dat de drugsmaffia moet bestrijden, ligt op apegapen. De federale speurders werken niet meer bij hun lokale collega's. De raid tegen de 'Noodle-bende' deed de emmer overlopen.

De samenwerking tussen het drugsteam van de lokale politie en dat van de federale politie liep van bij aanvang moeizaam. De 75 speurders zitten sinds 1 september samen als het 'Kali-team' - genoemd naar een hindoegodin die boze geesten bestrijdt - op een speciaal beveiligde verdieping in het Digipolis-gebouw in Antwerpen. Maar informatie werd niet altijd even vlot gedeeld, wat tot spanningen leidde.

De raid op containerterminal 1742, twee weken geleden, dreef die druk verder op. Het lokale drugsteam rolde toen met groot vertoon het 'Noodle-netwerk' op, een drugsbende rond twee Marokkaanse families. Eén bendelid, Moraad E.M., baatte vroeger restaurant 'Mr. Noodles' uit. Dat werd vorig jaar onder vuur genomen - één van de 60 onopgeloste aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. Die operatie was normaal voorbehouden aan het federale team.

600.000 euro

De dagen nadien lieten de federale speurders zich nog amper zien in de kantoren van het Kali-team. Ze werken opnieuw vanuit hun kantoren aan de Noordersingel. Hun collega's werden per mail geïnformeerd dat het team zijn oude parkeerplaatsen aan het hoofdgebouw opnieuw in gebruik neemt.

De lokale politie houdt zijn drugsteam wél in het gebouw van het Kali-team. "Het stadsbestuur heeft 600.000 euro geïnvesteerd in dit speciale kantoor met alle mogelijke informatica. Dit gooien wij niet zomaar weg. Wij willen met de nieuwe Antwerpse procureur bekijken hoe het verder moet met het Kali-team en met het Stroomplan (dat de drugsproblematiek moet aanpakken, red.)", klinkt het bij de lokale politie.

Korpschef Stanny De Vlieger van de federale politie ontkent dat zijn drugsspeurders zijn opgestapt. "Die bewering mist elke nuance. Onze mensen werken zowel vanuit Digipolis als vanuit de Noordersingel. Het hangt af van het soort werk." Het klopt dat een handvol federale speurders in Digipolis actief blijft. Het gaat om een financieel-economisch team dat onderzoek doet naar verdachte handelszaken, zoals telefoonwinkels, gelinkt aan drugsfamilies. De samenwerking tussen dit team en andere diensten verloopt wél vlot.

Blamage

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemt het opstappen van de federale drugsspeurders een blamage voor de werking van de veiligheidsdiensten en van de magistraten. Hij eist "een serieuze uitleg van de ministers Koen Geens (Justitie) en Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken)". Ook de nieuwe procureur Franky De Keyzer benadrukt dat het Stroomplan niet vrijblijvend is: "Elke partner moet zijn engagementen nakomen."

De evaluatie van het Kali-team en het Stroomplan - die eigenlijk in maart al had moeten gebeuren- is uitgesteld tot september.