Antwerps drugsmilieu haalt opgelucht adem na inbeslagname van 617 kilo cocaïne Patrick Lefelon/Kristof Pieters

14 juni 2019

12u56 46 Antwerpen De zucht van opluchting in het Antwerpse drugsmilieu was vandaag tot in het justitiepaleis te horen. Na dagen van spanning liet de procureur weten dat op kaai 1742 een lading cocaïne van 617 kilo was inbeslaggenomen. Voor een Britse drugsbende volstond dat bericht. Tot dan gingen zij ervan uit dat hun kostbare lading coke was gestolen. Al dagen maakte zij in Antwerpen jacht op de vermeende dieven.

De lading cocaïne was afkomstig uit Ecuador. Zij zat verstopt in een container met blikken tonijn die aan boord van het zeeschip MSC Julia R. de oversteek maakte naar Europa. Het MSC-schip legde op 30 mei aan op kaai 1742 in de Waaslandhaven. Al bij het lossen van de containers was duidelijk dat de douane en/of de politie waren getipt. De container met blikken tonijn werd samen met een zestal andere containers op een plaats op de MPET-terminal geparkeerd waar er bijzonder toezicht mogelijk is. “De container staat in het rood”, heet dat in het havenmilieu.

In Antwerpen was een uithaalploeg van dokwerkers aangezocht om de lading cocaïne uit de Zuid-Amerikaanse container te halen en over te zetten in een Europese container. Zo konden de drugs zonder verdere controle naar hun eindbestemming in Groot-Brittannië vertrekken. Maar de uithaalploeg had snel door dat de lading verbrand was en waagde zich niet aan het switchen van de containers.

Zij lieten hun opdrachtgevers weten dat de douane de lading in beslag had genomen. De Britse bende nam daar de eerste dagen vrede mee maar zij werd achterdochtig toen een officiële bevestiging uitbleef. Nergens in de pers verscheen een bericht over een inbeslagname.

Advocaten werden ingeschakeld. Hadden zij iets gehoord? Zij belden op hun beurt de pers. Of zij eens bij het parket konden informeren naar een inbeslagname?

30 miljoen euro

Het Antwerpse parket doet niet flauw over dergelijke zaken. Daar beseft men dat een verdwenen lading cocaïne het drugsmilieu onder hoogspanning zet. Nergens is de achterdocht zo groot als onder gangsters. Als een container leeg blijkt te zijn denken drugsbaronnen in de eerste plaats dat zij zijn “geript’”. Hun handlangers hebben de drugs wel uit de container gehaald maar houden die achter om voor eigen rekening te verkopen. Om een idee te geven: 617 kilogram cocaïne heeft ruw geschat een straatwaarde van 30 miljoen euro.

Vandaar dat het Antwerpse parket vlot en snel communiceert over inbeslaggenomen drugs. Alleen, in dit geval had de douane de lading drugs in blikken tonijn aangemeld bij het parket van Dendermonde. De Waaslandhaven en kaai 1742 liggen op het grondgebied van Oost-Vlaanderen. Daar vond niemand het nodig om een persbericht te maken.

De jongste dagen nam de spanning toe. De Britse opdrachtgevers zakten in het lange weekend naar België af om tekst en uitleg te vragen bij de uithaalploeg. Advocaten kregen bange klanten aan de lijn. Zij stuurden de angstboodschappen door naar de pers. Maar Dendermonde bleef potdoof voor de onheilstijdingen.

Tot vanmiddag het parket van Dendermonde toch in de gaten kreeg dat het met vuur speelde. Waarop uiteindelijk een persbericht over de inbeslagname van de 614 kilo cocaïne werd verstuurd. Advocaten seinden onmiddellijk hun cliënten in. Er viel niets meer af te rekenen, de politie was er met het kostbare witte poeder vandoor.

In het verleden is ‘slechts’ twee keer een ruzie over gestolen cocaïne fataal afgelopen. In 2012 werd de Nederlander Najib Bo Boubouh doodgeschoten aan het Crown Plaza Hotel vlakbij de Antwerpse ring. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor een gestolen lading van 200 kg door de Antwerpse bende “Turtles.” In 2016 werd “de jood” Abdelkader B. ontvoerd nadat zijn lading van 322 kg cocaïne in de handen van de de politie was gevallen. Van Abdelkader is nooit meer iets vernomen.