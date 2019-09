Antwerps bedrijf valt in de prijzen op internationaal gezondheidscongres BJS

05 september 2019

13u42 0 Antwerpen Op ‘The 5th Conference on Digital Health’, een internationaal congres over digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg dat op 4 en 5 september in Antwerpen wordt gehouden, is het Antwerpse bedrijf Epcon in de prijzen gevallen. De start-up ontving van de stad Antwerpen een innovatievoucher ter waarde van 2.000 euro.

Epcon ontwikkelt een technologie om tuberculosepatiënten en tbc-haarden op te sporen. Elk jaar sterven wereldwijd 1,6 miljoen mensen aan de ziekte. Het Antwerps bedrijf is er in geslaagd om toekomstige uitbraak van de ziekte te voorspellen. Ze gebruiken daarvoor informatie over bevolkingsdichtheid, migratieroutes, klimaatmetingen en diagnose- en sterfdata over tbc. Het bedrijf wil aan de hand van deze gegevens patiënten sneller opsporen en behandelen.

Uit het juryrapport: “De technologie van Epcon kan levens redden. De start-up slaagt erin om een wereldwijd gezondheidsprobleem aan te pakken met innovatieve technologie. We geloven dat dit startend project alle troeven in handen heeft om uit te groeien tot een internationaal, relevant product met een tastbare sociale en medische impact.”