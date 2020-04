Antwerps bedrijf ontwikkelt tool dat exact aantal mensen telt in tijden van corona: “camera maakt zelfs onderscheid tussen kinderwagen en kind aan de arm” ADA

23 april 2020

11u58 0 Antwerpen Het Antwerpse bedrijf The Retail Factory heeft een tool ontwikkelt die exact telt hoeveel personen een winkel, museum of andere publieke ruimte binnen stappen. “Met een accuraatheid van 99,6 procent is dit systeem veel nauwkeuriger dan de gebruikelijke mobiele data.”

“Het warm water hebben we met deze toepassing niet uitgevonden maar dit systeem is veel accurater dan hetgeen al op de markt was.” Dat zegt Thibaut Jean-François van The Retail Factory. Concreet telt een camera het aantal inkomende en uitgaande bewegingen van klanten die een winkel of museum binnen of buiten gaan. Zo kunnen bezoekers en uitbaters weten of het in deze coronatijden veilig is ergens binnen te gaan.

“Stel je het systeem in op maximum 100 bezoekers dan zal het informatiebord aangeven hoeveel personen er al binnen zijn. Is de maximumcapaciteit bereikt, dan zal het bord vriendelijk vragen even te wachten. De stereoscopische camera is zo nauwkeurig dat het een onderscheid kan maken tussen een persoon die wandelt met een kinderwagen en een kindje aan de arm. Het systeem is voor 99,6 procent accuraat.”

Dit systeem is speciaal ontworpen voor de coronacrisis en kan al heel snel operationeel zijn. “We denken begin volgende week te kunnen starten. We merken al heel wat interesse bij retailers en we focussen ons ook op die markt. Denk maar aan shopping centra. Ondertussen zijn ook al andere bedrijven op de markt gesprongen. We zijn ervan overtuigd dat dit een succes kan worden.”