Antwerps bedrijf lanceert enquête over thuiswerk om overheden en grote bedrijven te adviseren: “Zullen we na de crisis blijven thuiswerken?” Sander Bral

09 april 2020

12u19 10 Antwerpen Verplicht thuiswerken met drie spelende kinderen om je heen of een videogesprek met je baas aan de keukentafel. Hoe productief werk ik thuis? Hoe comfortabel voel ik me daarbij? Vragen die Comfortmeter zich stelt. Donderdagmiddag lanceerde het Antwerpse bedrijf een enquête. Met de resultaten adviseert Comfortmeter overheids- en andere grote bedrijven. “Om bijvoorbeeld extra jobs te creëren of een bedrijf meer ecologisch te maken.”

Het Antwerpse Comfortmeter - onder de vleugels van Factor4, dat projecten organiseert rond circulariteit en energie-efficiëntie - deed voordien al duizenden bevragingen over de comforttevredenheid en productiviteit van werknemers op kantoor. Met de resultaten adviseert Comfortmeter overheidsbedrijven die zo hun bedrijfsstructuur kunnen aanpassen. Ook andere grote bedrijven met veel kantoorjobs doen beroep op de gegevens die comfortmeter in kaart brengt.

“Met de huidige toestand hebben we onze bestaande enquête uitgebreid en bevragen we werknemers die al dan niet verplicht thuiswerken”, zegt Geoffrey Jeanty van Comfortmeter. “We vragen hen naar de invloed die thuiswerken heeft op hun productiviteit en hoe ze staan tegenover thuiswerken. Voor, tijdens en na de coronacrisis.”

Vanuit werknemer

“De helft van de wereld zit bij wijze van spreken thuis te werken nu maar daar is statistisch eigenlijk nog weinig mee gedaan”, gaat Jeanty verder. “Wel was er onlangs een lokaal onderzoek gericht naar werkgevers. Hoe zij de productiviteit en tevredenheid van hun werknemers inschatten op dit moment. Wij draaien het om door in de eerste plaats de werknemer te bevragen. Hoe gelukkig zijn mensen nu ze thuis werken? Zullen ze na de crisis zo snel mogelijk terug op kantoor willen of net niet? Zullen bedrijfsorganisaties er na de crisis volledig anders uit gaan zien?”

Comfortmeter zal tussentijdse resultaten op verschillende tijdstippen rapporteren. “De resultaten zullen we integreren in lopende projecten om werkplekken van overheden en grote bedrijven te verbeteren. Om bijvoorbeeld meer jobs vrij te maken of een bedrijf meer ecologisch te maken”, besluit Jeanty.

De enquête is gebaseerd op Europese richtlijnen qua werkcomfort. Om een zo correct mogelijk resultaat te bekomen wil Comfortmeter zoveel mogelijk participanten bereiken. Het bedrijf richt zich in de eerste plaats op ambtenaren en bedienden die normaal gezien op kantoor werken maar ook de gegevens van andere werknemers en zelfstandigen die momenteel van thuis uit werken, zijn belangrijk. De resultaten worden anoniem verwerkt. Wie ze achteraf toegestuurd wil krijgen, kan daarvoor kiezen.

Neem hier deel aan de enquête. Meer info over Comfortmeter hier.