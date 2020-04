Antwerps bedrijf Beego helpt gratis met videobellen: “Zo kunnen ook grootouders contact houden” Jan Aelberts

18 april 2020

17u31 0 Antwerpen Filmpjes en foto’s delen of videobellen: we zijn erg creatief om met elkaar in contact te blijven. Wie minder handig is met de tablet of de computer, kan gratis hulp krijgen van het Antwerpse bedrijf Beego. “Onze ondersteuning gebeurt door IT-studenten”, zegt oprichter Frederick Scraeyen. “Die doen dat vrijwillig en met veel enthousiasme.”

Frederick biedt met zijn bedrijg Beego gratis ondersteuning via de telefoon aan bij computerproblemen. “Denk maar aan moeilijkheden bij het videobellen”, zegt hij. “Of aan een computer die het even laat afweten. Ik merk dat daaraan een heel grote nood is, zeker bij senioren of mensen die digitaal minder vaardig zijn. De computer is vandaag heel belangrijk om te communiceren of het nieuws te volgen. Daarom proberen we bij elk computerprobleem telefonisch advies te geven. Soms is het probleem met een kleine tip opgelost, ook al lijkt het complex.”

Foto’s delen

Het bedrijf ontwikkelde ook een eenvoudig online platform om foto’s en video’s te delen. “Voorlopig mikken we daarmee enkel op zorgvoorzieningen”, zegt Frederick. “Je kan hiermee foto’s en video’s delen met familieleden die daar verblijven. De drempel is echt laag, technologische kennis is niet nodig. We willen zo ook het personeel van de zorgvoorzieningen ‘ontzorgen’. Die mensen staan onder zware druk.”

“Onze ondersteuning gebeurt door IT-studenten. Die doen dat vrijwillig en met veel enthousiasme. We krijgen veel dankbare reacties. Mensen zijn echt gelukkig als ze contact kunnen leggen met hun familie. Jongere mensen maken nu vaak een online afspraak met elkaar. Met onze hulp kunnen ook hun ouders en grootouders deelnemen. De reacties van mensen die elkaar plots op het scherm zien, zijn vaak heel ontroerend.”

De gratis hulplijn - je betaalt enkel het lokaal tarief - is te bereiken op 078/485.400.