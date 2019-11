Antwerps advocatenkantoor viert Italiaans partnership met exclusief fotoboek Winst gaat integraal naar Stop Darmkanker vzw CVDP

29 november 2019

15u51 2 Antwerpen Het Antwerpse advocatenkantoor La-On breidt zijn activiteiten in Italië verder uit. Ter ere van deze expansie brengt La-On het exclusief fotoboek ‘Fratelli Sorelle’ uit in samenwerking met Antwerpse fotograaf Herman Selleslags.

Het Antwerpse advocatenkantoor La-On, gespecialiseerd in incasso, kent succes in binnen– en buitenland. La-On opende zijn eerste Noord-Italiaanse kantoor in 2016. Deze Italiaanse vestiging in Firenze verwelkomt nu een extra partner: Eurocrediti.

De strategische uitbreiding viert advocatenkantoor La-On met de uitgave van een exclusief fotoboek. Samen met de Antwerpse fotograaf Herman Selleslags, zoon van wijlen Rik Selleslags, bundelde La-On foto’s met link naar het mediterrane land. Het resultaat “Fratelli Sorelle” is een unieke beeldverzameling over Italië getrokken door vader en zoon.

Van Italiaanse mijnarbeiders tot showbizz

Paul Cools, advocaat-vennoot en Italofiel: “Toen het idee ontstond om een boek te maken met de foto’s van Herman Selleslags die een link met Italië hebben, wisten we niet dat het een verzameling van tegengestelden zou worden. De eerste helft bestaat uit foto’s van Italiaanse mijnarbeiders in België. Het tweede deel toont vooral zangers, actrices en showbizz. Het boek herinnert ons aan het dubbele verleden van Italië in de twintigste eeuw en demonstreert het fantastische oeuvre van Herman. Het werk van Selleslags legt herinneringen die veel mensen hebben over de jaren ‘50 en ’60 vast op beeld.”

Winst naar Stop Darmkanker vzw

Advocatenkantoor La-On schenkt ieder jaar een deel van zijn winst weg aan het goede doel. Voorgaande jaren werden acties opgezet voor o.m. Little Hearts in Cambodja en Oye Lena in Peru. Dit jaar gaat de winst van de verkoop van “Fratelli Sorelle” integraal naar de vzw Stop Darmkanker van dr. Luc Colemont. “Jammer genoeg werd ik in mijn privékring geconfronteerd met de vreselijke ziekte die darmkanker is. Met deze actie wil La-On Stop Darmkanker vzw steunen en het gebrek aan kennis over de ziekte helpen verbeteren“, zegt Paul Cools, advocaat-vennoot.

Het fotoboek heeft een beperkte oplage van slechts 1000 exemplaren en is te verkrijgen in Galerie Verbeek Van Dyck of te bestellen via boek@la-on.be. De kostprijs bedraagt 29 euro. Vanavond vindt de boekpresentatie plaats in Galerie Verbeeck Van Dyck om 20 uur.