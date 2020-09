Antwerps academiejaar succesvol ingezet met digitaal openingsfestival: “Activiteiten zullen coronaproof doorgaan”

Caroline Van de Pol

21 september 2020

21u23 0 Antwerpen Maandag werd het academiejaar in Antwerpen traditiegetrouw ingezet met het studentenfestival Students On Stage. Wegens de coronacrisis werd het evenement via een livestream georganiseerd. Vandaag werd ook het nieuwe VUAS-platform gelanceerd om het studentenleven virtueel levendig te houden. De studentenclubs zullen dit jaar volop inzetten op coronaveilige activiteiten.

Students on Stage is het openingsfestival van Unifac, de overkoepelende studentenvereniging aan de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De eerstejaars maken er op een studentikoze manier kennis met elkaar en met de studentenclubs. Het evenement vond de voorbije zes edities plaats op het Sint-Jansplein en lokte afgelopen jaar bijna 10.000 studenten. Om het academiejaar ook dit jaar feestelijk in te zetten, werd een virtueel alternatief op poten gezet.

Td’s zullen we al zeker tijdens het eerste semester niet kunnen organiseren. Robin Boel, voorzitter Unifac

Studenten volgden vandaag in hun bubbel, op kot, de livestream van Students On Stage via de Facebookpagina van Unifac. Verschillende artiesten draaiden er muziek vanop de Royal Yacht Club Belgium met een uitzicht op de skyline van de stad. Tussendoor stelden de studentenverenigingen van de stadscampus zich voor en verwelkomden rector Herman Van Goethem en schepen Jinnih Beels de studenten. “Onze fotograaf heeft bezoekjes gebracht aan de verschillende kotbubbels voor een leuke foto. Daarnaast hebben we ook een fotowedstrijd gehouden en prijzen weggegeven”, vertelt Robin Boel, voorzitter van Unifac.

Succesvolle livestream

“We wilden oorspronkelijk een fysieke versie van Students On Stage op een coronavriendelijke manier organiseren, zoals bijvoorbeeld met een marktje. Toen de maatregelen in augustus verstrengden, wisten we dat dat niet meer haalbaar was. We hebben dan gekozen voor een volledig virtuele versie.” Het evenement verliep vlot met weinig technische problemen. “Bij de start hadden we al 1500 kijkers op Facebook.” vertelt PR-verantwoordelijke Gianni Van Laere. “Omdat de meeste studenten in hun bubbel keken, mag je dat getal maal vijf doen. Toen ik over de Ossenmarkt liep hoorde ik verschillende studenten praten over de livestream, dus ik denk dat we geslaagd zijn in onze opzet. Dat is leuk!”

Het maken van nieuwe vrienden en delen van herinneringen is de essentie van het studentenleven. Daarvoor zullen we blijven zorgen!” Robin Boel, voorzitter Unifac

Naast Students On Stage zullen dit academiejaar ook ander activiteiten op een coronaveilige manier plaatsvinden. “Td’s zullen we al zeker tijdens het eerste semester niet kunnen organiseren. De clubs zetten in op kleinschalige evenementen met een digitaal aspect en ook wij zullen blijven innoveren. De universiteit geeft daarvoor sinds dit jaar opnamemateriaal en andere middelen ter beschikking” vertelt Robin Boel. “Het is de bedoeling dat het studentenleven blijft doorgaan, ditmaal in een coronaproef jasje.”

Online platform

Vandaag lanceerden de overkoepelende studentenverenigingen Unifac en ASK-Stuwer ook het nieuwe online platform VUAS (Verenigde Universiteit Antwerpen Studenten). Het platform is een centrale plek waar alle erkende studentenverenigingen informatie over hun evenementen en ander nieuws brengen. Het bevat ook een webshop waar clubs lidkaarten en merchandise verkopen. “Met het platform willen we het studentenleven virtueel veilig houden.”

Unifac ziet het zitten om ook dit academiejaar clubs te ondersteunen en activiteiten te organiseren. “In Nederland bleek het aantal inschrijvingen bij studentenclubs sterk gestegen. Waarschijnlijk vinden studenten het moeilijker om mensen te leren kennen in de afgemeten aulasetting waarin ze mondmaskers moeten dragen en afstand houden. Het zou fijn zijn als die trend ook in Antwerpen wordt verdergezet en we hen kunnen samenbrengen op een veilige manier. Het maken van nieuwe vrienden en delen van herinneringen is de essentie van het studentenleven. Daarvoor zullen we blijven zorgen!”

Meer informatie over Unifac vind je op de Facebookpagina. Het nieuwe platform van VUAS vind je ook online.