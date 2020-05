Antwerpfans uiten kritiek op mondmaskers van club: “Sluiten niet aan en zijn dunner dan éénlaags toiletpapier” Caroline Van de Pol

25 mei 2020

18u55 9 Antwerpen In heel wat Facebookgroepen van Antwerpsupporters is commotie ontstaan rond de mondmaskers die de club verkoopt. Heel wat fans zijn ontevreden over het type wegens de vorm en het dunne papier.

Net als heel wat organisaties verkoopt ook voetbalclub Antwerp mondmaskers, voorzien van het logo en de kleuren van de club. In de webshop kan je 5 stuks bestellen voor 15 euro en kiezen tussen vier verschillende designs. De fans zijn doorgaans fier dat ze kunnen rondlopen met het logo van hun favoriete club, al zijn sommigen minder blij met de keuze van het materiaal. In de Facebookgroepen van trouwe fans uiten ze hun kritiek: ‘Precies een maandverband’, ‘Topclub onwaardig’ en ‘Precies het papiertje van een hamburger van de Quick’, zijn enkele van de vele teleurgestelde reacties.

Medisch gekeurd?

Antwerpsupporter Patrick kocht een set van 5 mondmaskers en is niet tevreden. “De dikte van de maskers is vergelijkbaar met sigarettenblaadjes, het ziet eruit alsof het niks tegenhoudt. Op de website staat dat ze medisch gekeurd zijn, maar mijn huisarts bevestigde dat het geen goede kwaliteit is. Ik had voor dezelfde prijs elders een degelijk mondmasker kunnen kopen. In het beste geval wordt dit ooit een collector’s item, maar ik vind dit oplichting.”

Ook een andere supporter vindt de keuze van zijn club niet geslaagd. “Dat stukje papier met gleufjes om in uw oren te steken is om mee te lachen! De maskers van Club Brugge zijn wel mooi, design, herbruikbaar en kosten maar 25 euro voor 5 stuks.”

Supporter Annelies bestelde 15 maskers in 3 variaties. “Mijn kinderen wilden mooie Antwerpmaskers om op school te kunnen dragen, maar zelfs voor mij zijn ze veel te groot. Er zit geen enkele vorm in waardoor ze niet aansluiten, de uitsparingen passen niet rond de oren en ze zijn dunner dan éénlaags toiletpapier.” Annelies stuurde een mail naar de club met haar klachten en hoopt op een tegoedbon of een terugbetaling.

Comfortabele maskers

Volgens Dimitri Huygen, woordvoerder van RAFC, heeft de club gekozen voor dit type mondmaskers om de capaciteit van de medische zorg niet weg te nemen. “Daarnaast hebben we ook gekozen voor comfortabele maskers waar je gemakkelijk door kan ademen, in vergelijking met verschillende andere maskers die worden aangeboden. De mondmaskers zijn medisch getest en beschermen dus zowel jezelf als anderen. Er is ook geen extra filter nodig en het masker is voorzien voor een draagtijd van in totaal 8 uur.” Huygen begrijpt de kritiek dat het over wegwerpbare maskers gaat en deze niet herbruikbaar zijn.