Exclusief voor abonnees Antwerpenaren zitten vast in quarantaine in Peru: “We willen graag naar huis”



Caroline Van de Pol

18 maart 2020

19u51 4 Antwerpen Hanne (26) en Lukas (26) uit Berchem bereikten begin maart Peru als onderdeel van hun reis door Zuid-Amerika. Lukas’ zus Emilie (28) kwam hen bezoeken en een week geleden zaten ze zorgeloos op het strand terwijl in Europa de coronahysterie losbarstte. Sinds maandag zitten ook zij in quarantaine vast in hun hostel.

Zondagavond liet de president van Peru weten dat iedereen in quarantaine werd geplaatst en werd het luchtruim gesloten. Hanne, Lukas en Emilie kwamen daardoor vast te zitten in hun hostel in Chachapoyas, een klein stadje aan de rand van het Amazoneoerwoud. “De sluiting van de grenzen geldt tot 20 april en de quarantaine duurt 15 dagen, maar we vermoeden dat het verlengd zal worden”, vertelt Hanne. “Er werd hier kort op de bal gespeeld. De dag nadat het eerste geval met corona werd vastgesteld liep iedereen rond met mondmaskers, hingen overal papieren met informatie over corona en stonden handgels in de winkels.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Hanne

Lukas