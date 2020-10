Antwerpenaren trekken massaal naar Wibra Nederland voor schoonmaakmiddel: “Zonder Dasty kan ik niet” GMA

11 oktober 2020

07u03 56 Antwerpen Wibra België werd eerst failliet verklaard, maar 36 winkels mogen dan toch openblijven. Dat maakte de discountketen vrijdag bekend. Toch trekken heel wat Antwerpenaren – ondanks code rood voor bijna heel Nederland – de grens over om Dasty in te slaan. “Je weet maar nooit. Dasty is een wondermiddel, zonder kan ik niet”, zegt een van de Vlaamse klanten.

Slecht nieuws voor Wibra België afgelopen donderdag. Alle 81 winkels zouden moeten sluiten en 439 werknemers zouden hun baan verliezen. Amper een dag later kwam er een blijere boodschap: de discountketen maakt een doorstart met 36 winkels, waardoor 183 werknemers hun job behouden. Toch besloten heel wat Antwerpenaren om het zekere voor het onzekere te nemen en een tripje naar onze noorderburen te wagen. De reden? Dasty.

Goei spul

Voor diegenen die niet bekend zijn met Dasty, het is een schoonmaakmiddel. Je hebt het in alle kleuren en om alle soorten viezigheid weg te werken: van een vuiltje op je fauteuil tot vlekken op je blouse. “Zelfs bloed gaat met Dasty uit je kleren. Het is echt ‘goei spul’”, zegt winkelbediende Diewke, die voor de vestiging in Bergen op Zoom werkt.

We krijgen iedere dag zeker twintig Vlamingen over de vloer. Soms gaan ze met karren vol Dasty naar buiten Diewke Van Oosterhuid, winkelbediende bij Wibra

Diewke is blijkbaar niet de enige die daar zo over denkt. Vanaf het nieuws bekend is dat Wibra België failliet zou zijn, trekken dagelijks heel wat Antwerpenaren naar Breda, Roosendaal of Bergen op Zoom om een voorraadje van het product in te slaan. “We krijgen iedere dag zeker twintig Vlamingen over de vloer. Soms gaan ze met karren vol Dasty naar buiten”, zegt Diewke. “Elke woensdag komt er een nieuwe levering binnen, maar tegenwoordig zitten we al voor het weekend met een Dastytekort.”

Lees verder onder de foto.

Wondermiddel

Een van de Antwerpenaren die speciaal voor Dasty naar Nederland kwamen, zijn Driss en zijn vrouw Fatima. “Dasty heeft de beste ontvetter die er bestaat”, zeggen ze overtuigd. “Omdat de mensen van Wibra bij ons in de buurt niets konden zeggen over de toekomst van de winkel, hebben we besloten om een daguitstap naar hier te maken. We nemen zeker twaalf liter mee. Online kost een fles bijna 13 euro, terwijl je er bij Wibra maar 2,50 euro voor betaalt. Het is dus zeker de moeite waard!”

Ook Leila verplaatste zich samen met haar moeder en dochtertje Naïsa speciaal voor de ontvetter van Antwerpen naar Bergen op Zoom. Iets wat volgens hen zonder twijfel essentieel is. “Het is een wondermiddel. Zonder Dasty kan ik niet”, zegt Leila terwijl ze haar kar vollaadt.

Bij Wibra klagen ze alvast niet over deze trend. “Of de klanten uit België of Nederland komen, maakt voor ons niet uit. Hoe meer kopers, hoe meer omzet. Al is het misschien geen slecht idee om binnenkort meer Dasty te bestellen”, klinkt het tot slot.