Antwerpenaren springen Droogdokken in tijdens Big Jump Jan Aelberts

08 juli 2019

15u53 20 Antwerpen Tijdens de Big Jump aanstaande zondag springen Antwerpenaren weer massaal in beken en rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Ook aan de Antwerpse Droogdokken wordt gesprongen en - hopelijk - gezwommen.

Op deze historische scheepswerf van de Droogdokken is de waterkwaliteit de afgelopen jaren merkbaar verbeterd. De Antwerpse Schelde, verbonden met de Droogdokken en de rest van de wereld, telt opnieuw 32 verschillende vissoorten, van kleine possen tot kanjers van snoekbaarsen.

Toch zijn er volgens de organisatoren nog bijkomende inspanningen nodig om bijvoorbeeld vervuiling door de landbouw of plasticvervuiling dringend aan te pakken. Om de aandacht voor proper water hoog op de agenda te houden, organiseert GoodPlanet Belgium samen met Aquafin NV en Stormkop een Big Jump in het Kattendijkdok.

Je kan er een hapje eten en iets drinken aan de dokwerkersbar. Na de sprong in het water kan je mee ‘Scheldejutten’ (afval uit het water vissen, red.), varen in de ‘petflesboot’ of proeven van zeewier en zilte groenten die ter plaatse geoogst worden in een experimentele tuin.

Het programma start om 11 uur. De sprong zelf staat gepland om 15 uur.