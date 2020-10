Antwerpenaren mogen hun zegje doen in aanleg van RIngpark Groene Vesten PhT

12 oktober 2020

13u46 0 Antwerpen Het toekomstige Ringpark Groene Vesten in Antwerpen krijgt steeds meer vorm. Het college heeft de contouren goedgekeurd die het ontwerpteam uittekende. Komende lente moet het landschapsontwerp klaar zijn. Dan weten we hoe de parken, verbindingen en verblijfsruimten er gaan uitzien.

De ‘groene ring’ heeft het equivalent van 450 voetbalvelden. Het situeert zich tussen Antwerpen-Zuid en het knooppunt E313-E34 in Borgerhout en zal bestaande en nieuwe ‘Vestenparken’ aan elkaar rijgen. Een belangrijk aandachtspunt is de waterhuishouding. Die moet op peil staan dankzij wadi’s, infiltratiezones en waterbuffers.

Lucht en geluid beperkt

Schermen en bermen dicht bij de Ring zorgen dan weer voor een betere luchtkwaliteit en geluidsdemping. Er mag niet meer lawaai zijn dan in het Stadspark.

Voor fietsers en wandelaars voorzien de ontwerpers veilige en aangename routes tussen de omliggende woonwijken en de Vestenparken. Een 13-tal bruggen en tunnels loodsen fietsers en wandelaars over of onder (snel)wegen.

Inspraak

Naast experten en ontwerpers zullen ook de Antwerpenaren hun zegje kunnen doen. Wie vragen heeft of zijn mening wil geven, kan dat vanaf 2 november online via https://participatie.degroteverbinding.be. Op belangrijke en drukke knooppunten in en rond het toekomstige Ringpark vind je op grote infopanelen meer informatie over het plan.

Het conceptontwerp moet nu nog voor advies naar vier districtsraden: Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne.