Antwerpenaren massaal uit hun kot op zomerse zaterdag én massaal op de bon: hoogste aantal boetes (153) in drie weken PhT

10 mei 2020

10u36 12 Antwerpen Zonnig en warm, tot 25 graden: hou dan de Antwerpenaar eens in zijn kot. De winkels waren nog dicht, maar op de leukste plekken van de stad leek het wel een zaterdag vóór corona. Waar het echt de spuigaten uitliep, toonde de politie geen genade: 153 mensen kregen een boete aangesmeerd. Burgemeester Bart De Wever (N-A) is bezorgd. “Vooral bij de jongeren merk je dat ze de beperkingen beu zijn. Ik ga vijftien plaatsverboden tekenen”, zei hij op Wakker op Zondag (ATV).

Voor zondag werd minder mooi weer voorspeld, dus trokken veel mensen er zaterdag op uit. Vaak ook met de fiets. Aan de Kennedyfietstunnel dikte de wachttijd aan tot een uur. De Scheldekaaien - het wordt traditie - bleken onweerstaanbaar, net als een aantal pleinen in de stad.

Geen wonder dus dat de politie vaker moest optreden dan de voorbije week. “We hebben 153 mensen in pv’s geregistreerd”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Dat is het hoogste dagaantal sinds 19 april. Nog niet alle pv’s zijn trouwens verwerkt.” Voor alle duidelijkheid: in één pv voor samenscholing worden alle mensen apart beboet.

Al 7.500 boetes

Sinds 20 maart heeft de Antwerpse politie volgens Bruyns 3.361 pv’s opgesteld waarbij 7.512 mensen een boete riskeerden. Het gaat overigens maar voor een deel over GAS-boetes.

Vijftien Antwerpse jongeren krijgen een plaatsverbod aan hun been. Het gaat in dat geval om veelplegers, die systematisch de coronaregels aan de laars lappen. Ze worden op die bepaalde plek - vaak een plein - opgepakt zodra ze er zich vertonen.

Winkels klaar

In de winkelstraten was het nog rustig. De heropening van de winkels maandag lijkt goed voorbereid. Pijlen wijzen de shoppers de juiste staprichting aan. De Wever hoopt dat het uitgestelde winkelen niet tot een stormloop leidt. De stad kan in elk geval ingrijpen. Dat gebeurt op basis van camerabeelden en gsm-signalen. “We kunnen de straat tijdelijk afsluiten als er te veel volk loopt”, zegt De Wever.