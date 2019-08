Antwerpenaren kunnen wakeboarden in hun achtertuin dankzij Wake-up Cable De wakeboardclub blikt terug op een tweede succesvol seizoen Caroline Van de Pol

27 augustus 2019

18u16 1 Antwerpen Vorig jaar vestigde Wake-up Cable zich op Linkeroever aan het Galgenweel. Wakeboarders oefenen er hun tricks terwijl ze met een kabel door het water worden getrokken. Na een succesvol eerste seizoen kreeg Wake Up Cable ook deze zomer veel bezoekers over de vloer. Dit jaar konden de beginners oefenen aan een nieuwe kleine kabel.

De wakeboardclub is eigendom van watersportliefhebbers Jef Van Heurck en Roy Zoon. Ze installeerden vorig jaar een grote kabel van 420 meter lang met verschillende obstakels. Dit jaar openden ze de kleine kabel waarop beginners een wakeboardinititatie krijgen. “Omdat die aan een lagere snelheid gaat is hij ideaal voor mensen die nog nooit gewakeboard hebben”, vertelt uitbater Matthias Leyman. Ook nieuw dit jaar zijn de sessies uitsluitend voor beginners, kinderen en dames. Om de twee weken kunnen zij er aan een kabel met lagere snelheid en met extra begeleiding oefenen. Wie wil mag ook onmiddellijk aan de grote kabel starten.

Olympische sport

Kabelwakeboarden zit in de lift en wordt mogelijk zelfs een olympische sport in 2024. In heel België zijn er momenteel zeven wakeboardkabels te vinden. Wake-up Cable is uniek omdat het zo centraal in Antwerpen gelegen is. “In plaats van helemaal naar zee te rijden kunnen inwoners van de stad hier in hun achtertuin komen watersporten”, vertelt Matthias. “Het wakeboarden hier is een sociaal gebeuren waarbij iedereen samen op de startbaan zit.” Heel wat kitesurfers komen er trainen als er geen wind is en ook wakeboardtalenten zoals Wim Kooij en Koen Vrints vonden hun weg naar Wake-up Cable.

“We hebben een succesvol hoogzomerseizoen achter de rug. We tellen ondertussen zestig vaste leden en hadden ook veel dagbezoekers.” Ook aanliggend restaurant en beachbar ‘Regatta’ kreeg veel volk over de vloer. Vanaf het terras kunnen toeschouwers de wakeboarders op het water bezig zien. Wake-up Cable organiseert ook kampen, bedrijfsuitjes en andere evenementen. Op 15 augustus was het ‘Red Bull Full Moon’, een wedstrijd waar de beste wakeboarders van het land er bij volle maan hun tricks uitvoerden.

Grotere obstakels en jeugdteams

Wake-up Cable Antwerpen hoopt op evenveel succes tijdens de komende seizoenen. Volgend jaar zullen er nieuwe obstakels geplaatst worden die groter en technischer zijn, zodat de leden hun niveau kunnen blijven opkrikken. “We zouden ook graag jeugdteams maken die we het hele seizoen laten trainen en klaarstomen voor wedstrijden”, vertelt Matthias.

Wake-up Cable Antwerpen blijft nog geopend tot eind oktober en zal daarna sluiten tot maart. Voor 30 euro kan je er een uur komen wakeboarden inclusief materiaal. De wakeboardclub is te vinden op de Katwilgweg 1 op Linkeroever en ligt op twee minuten wandelen van tramhalte Sporthal. Meer informatie vind je op http://www.wakeupcable.be/.