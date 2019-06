Antwerpenaars zetten zich in voor Oost-Europese straathonden AMK

15 juni 2019

10u11 5 Antwerpen Een trouwe viervoeter, de beste vriend van de mens, een loyaal huisdier,… In België zijn honden geliefd, maar jammer genoeg is dat niet overal zo. In Oost-Europa worden honden eerder als een last gezien. Daarom besloten Dieter Van Daele en Lissa Laureyssen uit Ekeren en Schelle zich in te zetten voor Sasha’s Shelter, een hondenasiel in het Servische Nis, waar 750 ex-straathonden zitten. Sinds vorig jaar helpen Dieter en Lissa het asiel: ze zorgden al voor ontvlooiiingen en ontwormingen, en hielpen ook met de aankoop van nieuwe materialen. Maar sinds kort is er een nieuw probleem opgedoken: alle honden moeten gevaccineerd worden, en daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken.

Dieter leerde Sasha’s Shelter kennen via kennissen, die zich al een tijdje inzetten voor honden in Oost-Europa. “Vorig jaar maakte ik toevallig kennis met enkele mensen van Dog Happiness. Zij vertelden met tranen in de ogen hoe het er met sommige honden in Servië aan toe gaat. Ik ben zelf een dierenvriend, en ik kon niet zomaar naar huis gaan, 100 euro storten, en klaar. Ik moest meer doen. Daarom ben ik samen met Lissa Happiness4dogs gestart.”

Puppy’s op de vuilnisbelt

Dieter en Lissa steunen met hun eigen vzw Sasha’s Shelter, een asiel met 750 honden in Servië. Sasha, een Servische dierenvriend, vond negen jaar geleden een doos met vier puppy’s op de vuilnisbelt, en nam ze mee naar zijn appartement. Al snel werden dat er meer. “Toen men hoorde dat Sasha zich ontfermde over straathonden, ging dat snel de ronde. Mensen begonnen honden te dumpen bij hem, zetten puppy’s af in een doos voor de deur. Die kon hij niet allemaal in een appartement houden, en nu heeft hij een stuk grond met 750 honden.” (lees verder onder de foto's)

Hulp voor vaccinaties

Al die honden hebben uiteraard voedsel en verzorging nodig, en dat is niet goedkoop. “Servië is een arm land. Als iemand een hond vindt, kan die die niet zomaar verzorgen. Bij Sasha zitten de honden goed, maar 750 honden voederen kost enorm veel geld. In april zijn Lissa en ik naar Nis gereden, en mede door donaties konden we al heel wat werk verrichten: met eigen handen ontvlooiden we de honden, we kochten dringende materialen en we zorgden ook voor stromend water. Alles ging goed, maar we kregen het slechte nieuws dat er binnenkort inspectie komt, en daartegen moeten alle 750 honden gevaccineerd zijn. Anders worden de honden in beslag genomen.”

Een vaccinatie kost vijf euro, en er moeten nog 398 honden gevaccineerd worden. “Zelf hebben we al 500 euro gedoneerd, maar we hebben nog steeds 1490 euro nodig… Daarom doen we een oproep om ons te helpen. Vijf euro is niet veel, maar dat kan het verschil maken voor de honden!”

Wil je zelf graag een bedrag doneren, dan kan dat op BE 61 3771 0133 3917. Mensen die graag een hondje zouden willen adopteren van Sasha’s Shelter kunnen altijd contact opnemen met Tails4life Belgium en VZW Pawer.