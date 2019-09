Antwerpenaar wordt tweede op Red Bull Dance Your Style in Urban Center AMK

29 september 2019

19u33 0 Antwerpen Zondag trokken zestien van de beste dansers van ons land naar het Urban Center in Antwerpen voor de tweede editie van Red Bull Dance Your Style. Joffrey Anane uit Antwerpen verloor nipt de finale tegen de Brusselse Delanotché. Zij mag op 12 oktober samen met de Luikse danseres Mavinga afreizen naar Parijs voor de internationale finale van Red Bull Dance Your Style.

De dansers haalden alles uit de kast met uiteenlopende dansstijlen, van popping, vogueing tot krumping, om het publiek te overtuigen tijdens de Belgische finale van de dancebattle. De inzet: een ticket voor de wereldfinale van Red Bull Dance Your Style op zaterdag 12 oktober in Parijs.

Het 600-koppige publiek moest via rode en blauwe kaarten stemmen op hun favoriete danser. Zestien dansers namen het één voor één tegen elkaar op, op muziek die ze pas op het moment zelf te horen krijgen, van Cardi B tot de Bee Gees. Uiteindelijk werd de halve finale gedanst door de Antwerpenaar Joffrey Anane (27) tegen de Brusselaar Makeover (Pieter Likyo, 23). Danseres Luana Manuka (20) uit Vilvoorde nam het op tegen Delanotché (20) uit Brussel.

Stromae

De finaleplaatsen waren weggelegd voor Joffrey Anane en Delanotché. De finale battle werd ingezet op de beats van Alors on Danse van Stromae. Het publiek stuurde na drie opzwepende nummers hun ultieme favoriet naar de finale: Delanotché. Joffrey Anane, onder andere bekend van de voorstelling “Aangenaam ik ben Ish” en tal van theaterproducties, werd vorig jaar ook al nipt tweede tijdens de Belgische finale van Red Bull Dance Your Style. Dit jaar is er ook geen plek voor hem in de wereldfinale, wél twee vrouwen mogen ons land vertegenwoordigen: Mavinga en Delanotché.

Joffrey Anane: “Ik ging in de eerste plaats voor puur entertainment, en deze battle maakte dat perfect mogelijk. Het was een uitdaging om op muziek te dansen die ik wel kende maar waar ik tot dan toe nog nooit op gedanst had. Dat zorgde ervoor dat ik mijn kennis en ervaring in een volledig andere context kon laten zien. Ik duim voor Mavinga en Delanotché en ben er zeker van dat zij ook daar het publiek zullen overtuigen van hun moves en attitude.”