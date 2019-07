Antwerpenaar Peter Van Laer nieuwe topman bij adviesbureau BDO PhT

11 juli 2019

12u48 0 Antwerpen Antwerpenaar Peter Van Laer wordt vanaf 1 oktober de nieuwe topman bij het advieskantoor BDO België. Hij volgt er Hans Wilmots op. De vestiging van BDO in Berchem is de oudste en grootste in ons land.

Peter Van Laer is 55. Momenteel leidt hij BDO Crossroad, een bedrijf dat nog maar sinds 2017 in de groep is opgenomen. In ons land is BDO goed voor bijna 800 partners en medewerkers, van wie er 120 in Berchem werken. Van Laer wil BDO België verder laten groeien, onder meer door een doorgedreven digitale transformatie van de traditionele economische beroepen.

Hans Wilmots noemt zijn opvolger een ‘atypische’ CEO. “Hij is een doorgewinterd technologie-expert die digitalisering en innovatie ademt.”

Van Laer heeft dertig jaar ervaring in ICT en digitalisering. Zijn loopbaan startte bij KBC. Hij groeide er door tot algemeen directeur van de IT. In 2007 richtte hij samen met Carmen Cordier het Mechelse Crossroad op.