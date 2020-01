Antwerpenaar organiseert zevende Runball Rally: met exclusieve wagens door 9 landen in 7 dagen AMK

29 januari 2020

16u53 16 Antwerpen Kevin Taylor (32) uit Antwerpen organiseert nu al de zevende editie van de Runball Rally, een exclusieve roadtrip: de deelnemers rijden met een resem luxewagens van Praag naar Athene in één week, en doorkruisen daarbij negen landen. “Het concept lijkt wat op The Fast and the Furious, waar de focus ligt op het familiegevoel.”

Met een ‘supercar’ (denk aan Porsche, Lamborghini, Ferrari of Bentley) zullen de deelnemers van de Runball Rally in mei van Praag naar Athene rijden in één week. De ‘Runballers’ rijden door negen landen via mooie bergpassen en Europese wegen, en ondanks het prijskaartje, 2790 euro voor één week, trekt het concept heel wat belangstelling. De Runball Rally zit al aan zijn zevende editie, met telkens een vijftigtal deelnemers.

Exclusieve feestjes

De roadtrips worden georganiseerd door Antwerpenaar Kevin Taylor. “De Runball Rally is geen race, maar een weekreis waar hechte vriendschappen gesmeed worden”, vertelt hij. “De deelnemers rijden op hun eigen tempo van de ene naar de andere bestemming. Vooral mensen uit de zakenwereld doen mee, want er wordt heel wat ‘genetwerkt’ tijdens de Runball Rally. We werken dan ook een gans jaar aan elke editie zodat onze deelnemers niets te kort komen. Alles is inbegrepen, en het is tot in de puntjes uitgewerkt: 5-sterrenhotels, ontbijt, bewaking voor de wagens, een heel team dat 24/7 klaarstaat en exclusieve feestjes met VIP-entrance.”

De deelnemers krijgen een routeboekje, en rijden met hun luxewagens via de mooiste bergpassen en wegen die Europa te bieden heeft. “We starten dit jaar in Praag, en we willen één van de mooiste bruggen daar volledig afsluiten voor de rest van het verkeer zodat we in stijl kunnen starten. Het concept lijkt wel wat op The Fast and The Furious, inclusief het familiegevoel.”

Wie zich geroepen voelt om deel te nemen aan deze editie kan inschrijven via www.runballrally.com.