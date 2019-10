Antwerpenaar opgelicht via 2dehands.be: “Dader gebruikt nu mijn identiteit om nieuwe slachtoffers te maken” Caroline Van de Pol

29 oktober 2019

17u21 0 Antwerpen M.D. (42) uit Antwerpen is voor 525 euro opgelicht via 2dehands.be. De dader gebruikte een vals profiel dat zogezegd al 10 jaar zonder problemen actief was. Bovendien stal de oplichter ook identiteitsgegevens om nieuwe valse profielen mee maken.

M.D. liet begin oktober zijn oog vallen op een fitnesstoestel op 2dehands.be dat te koop stond voor slechts 525 euro. De verkoper vroeg hem via chat om het geld vooraf te storten en om een foto van zijn identiteitskaart te sturen. ”Het profiel was al tien jaar zonder problemen actief op de website, daarom wekte deze vraag geen argwaan bij mij op. Omdat het dorp helemaal in Wallonië ligt, koos ik ervoor om het bedrag over te schrijven en het fitnesstoestel te laten opsturen.”

Na enkele dagen niks meer te horen van de verkoper, besefte M.D. dat hij werd opgelicht. “Om na te gaan naar wiens bankrekeningnummer ik het geld had overgeschreven, stortte ik nog eens 1 euro met een andere rekening.” Met de gegevens van die persoon ging M.D. naar de politie. “Over een aantal weken zal hij ondervraagd worden, maar jammer genoeg is de kans klein dat de echte dader daarmee zal worden opgespoord. Hij zal waarschijnlijk wel verantwoording moeten afleggen en het bedrag moet terugbetalen”

Snel geld verdienen

Volgens de politie zou de oplichter gebruik maken van bankrekeningnummers van nietsvermoedende jongeren die hij vindt op sociale media. Via berichten op Snapchat of Instagram met als titel ‘snel geld verdienen’, zoekt hij mensen die hun bankkaart willen uitlenen in ruil voor 200 euro. Met die bankrekeningen bedriegt hij kopers op 2dehands.be zonder dat zijn identiteit bekend geraakt.

Nu enkele weken na de oplichting kreeg M.D. een mail van nieuw slachtoffer. Hij was opgelicht via een profiel op 2dehands.be met de gegevens van M.D. en met opnieuw een postcode van een Ardens dorp. Deze keer was M.D. dus ook het slachtoffer van een identiteitsdiefstal.

Hetzelfde patroon

Volgens M.D. gaat de dader steeds volgens hetzelfde patroon te werk. De profielen hebben een eenvoudige naam, zijn minstens 9 jaar actief, wonen in een dorpje in de Ardennen en spreken perfect Nederlands. Ze bieden moderne producten aan tegen een lage prijs en vragen om het geld over te schrijven.

M.D. informeerde 2dehands.be over het fraudegeval. De website verwijderde een viertal gelijkaardige profielen, maar wil voorlopig geen verdere actie ondernemen. “Op deze manier kan de oplichter slachtoffers blijven maken, want door een fout in het systeem kan hij steeds maagdelijke profielen gebruiken,” legt M.D. uit.

Over een aantal weken zal de eigenaar van het rekeningnummer ondervraagd worden door de politie. Nadien kan M.D. zijn geld van hem terugeisen. Ondertussen blijft M.D. verdachte profielen op 2dehands.be ontdekken. “Ik hoop dat er een algoritme zal ontwikkeld worden om die ertussenuit te krijgen, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen.”