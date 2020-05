Exclusief voor abonnees Antwerpenaar Nabil Mallat schittert in Netflix-hit ‘Into The Night’: “Acteren is mijn redding geweest” Jonathan Bernaerts

16 mei 2020

09u00 4 Antwerpen Acteerervaring had Nabil Mallat niet, toen hij in een kledingzaak op de Meir werd “ontdekt”. Nu - tien jaar later - schittert de Antwerpenaar in ‘Into The Night, de allereerste Belgische Netflix Original. En binnenkort prijkt hij op het witte doek, met een hoofdrol in de film ‘Cool Abdoul’. “Wie mij destijds had gezegd dat ik als acteur mijn brood zou verdienen, had ik voor gek verklaard.”

“Een zenuwpees. Of wacht… Een ‘spring-in-‘t-veld’, dat klinkt beter.” Nabil Mallat (31) moet niet lang nadenken wanneer we hem vragen om zichzelf te omschrijven. Dat hij nu al wekenlang in zijn kot - lees: zijn appartement in Antwerpen - moet blijven, valt hem dan ook zwaar. “Ik mag van geluk spreken dat het ramadan is. Ik vind het belangrijk om te vasten, maar daardoor is mijn energiepeil een pak lager dan normaal. Eerlijk? Was het geen ramadan geweest, dan zou ik die quarantaine niet overleven. Al moet ik toegeven dat er ook positieve kanten aan de situatie zijn. Ik spendeer nu meer tijd dan ooit met mijn gezin. En wie had ooit gedacht dat ik thuis grote kuis zou houden? (lacht)”

Tot twee dagen voor de lockdown stond je nog op de set van ‘Cool Abdoul’, de film over de beruchte Gentse bokser Ismaïl Abdoul.

“De film was zo goed als klaar. We moesten enkel nog een belangrijke kamp, met 400 figuranten rond de boksring, inblikken. Maar toen we eraan wilden beginnen, brak de coronacrisis los. Alles werd afgeblazen. Plots zat ik werkloos thuis. Nu al weken aan een stuk. Het is voorlopig koffiedik kijken wanneer de opnames weer zullen hervatten. Er zit nu niets anders op dan mijn conditie op peil te houden. Door in mijn living te springtouwen, bijvoorbeeld. Of door tegen de boksbal te rammen. Allesbehalve ideaal: een échte bokskampioen heeft een ‘sparringpartner’ nodig.”

