Antwerpenaar Matthias (6) neemt deel aan ‘Dat Belooft voor Later’: “Hij verraste ons op een positieve manier”



Caroline Van de Pol

08 april 2020

21u42 0 Antwerpen Samen met zijn ouders nam Matthias Hermans El Benni uit Antwerpen deel aan ‘Dat Belooft voor Later’, dat vanavond te zien was op VTM. Zijn ouders leerden hem door het programma beter kennen en hij ontdekte er een nieuwe hobby: regisseren.

In ‘Dat Belooft voor Later’ neemt Staf Coppens een aantal 5- en 6-jarigen beet door hen onder toeziend oog van verborgen camera’s onder te dompelen in allerlei absurde situaties. Nadien moeten de ouders in de studio het gedrag van hun nietsvermoedende zoon of dochter proberen in te schatten. Hoe reageren de kinderen als ze op het plafond kunnen lopen, of als ze de tijd kunnen stoppen? Het nieuwe seizoen speelt zich niet meer af in de villa van Staf maar op zijn werkplaats: VTM. Daar ontmoeten ze onder andere Sam Gooris, Andy Peelman, Sam De Bruyn, Guga Baúl, Loïc Van Impe en Matthias Coppens.

Vanavond ging Staf Coppens tijdens de uitzending op stap met Matthias Hermans El Benni (6) en zijn twee medekandidaten. Matthias woont samen met zijn zus (16), mama Kim Hermans (38) en papa Alidor El Benni (45) in Deurne Zuid. Hij zit in het eerste leerjaar van De Vlinderboom in het Te Boelaerpark en gaat tijdens de zomer graag zwemmen in de zwemvijver van het Boekenbergpark. Later wil hij graag piloot worden zodat hij veel nieuwe landen kan ontdekken, maar sinds zijn deelname aan ‘Dat Belooft voor Later’ is daar een nieuwe droom bijgekomen…

Grote fan

Kim en Alidor schreven zich in voor het programma op aandringen van Matthias zelf. “Hij was vorig jaar een grote fan en toen er een oproep kwam naar nieuwe deelnemers vroeg hij elke dag of hij mocht meedoen”, vertelt mama Kim. “Vorig seizoen nam er een jongen uit de buurt deel, dus ik vermoed dat dat Matthias ook zal hebben aangespoord. Hij wordt binnenkort 7 jaar, dus het was nu zijn laatste kans”, vertelt papa Alidor.

Op de opnamedag werd Matthias samen met de andere deelnemers opgepikt door Staf Coppens voor een dag gevuld met opdrachten. Tot aan de studio-opname met zijn ouders mocht hij niks verklappen over zijn belevenissen. “We waren verrast dat hij zo goed kon zwijgen want normaal is hij heel open. Ondanks zijn enthousiasme zweeg hij over de opnames en probeerde hij ons soms zelfs op het verkeerde been te zetten”, vertelt papa Alidor.

Positief verrast

In ‘Dat Belooft voor Later’ testen ouders hoe goed ze hun kinderen kennen. Matthias verraste zijn ouders op een positieve manier toen hij braver bleek te zijn dan ze dachten. “We verwachtten bij de proef met de slijmmachine dat hij nog eens op de knop zou drukken, omdat hij best een deugniet kan zijn. Door het programma hebben we beseft dat hij beter luistert bij anderen dan bij ons”, zegt papa Alidor.

Het acteren in een piratenfilm vond Matthias de leukste proef. “Ik heb daarna ook zelf een piratenfilm gemaakt”, vertelt hij. “We hebben het huis omgetoverd tot een piratendecor. Met een oude camera speelde Matthias regisseur en ik piraat”, zegt mama Kim. “Hij heeft duidelijk goed opgelet tijdens de opnames want hij paste termen toe als ‘positie links’, ‘positie rechts’ en ‘cut’. Daar was hij toch wel enkel dagen mee zoet.” Naast piloot droomt Matthias nu dus ook van een toekomst als regisseur.

Professionele werking

Matthias, Kim en Alidor zijn enthousiast over hun deelname aan ‘Dat Belooft voor Later’. “We keken er eerst tegenop om op tv te komen, maar uiteindelijk was het een fantastische ervaring”, zegt mama Kim. “Matthias zou het nog tien keer opnieuw willen doen”, zegt papa Alidor. “We zijn ook heel tevreden van de professionele manier van werken van VTM. Ze hielden ons van alles op de hoogte, lieten het spel eerlijk en zacht verlopen en ontvingen ons in de studio als een koning. De volledige deelname was een familiale beleving van enkele maanden, waarvan de uitzending slechts het topje van de ijsberg was. Ik kan het iedereen aanraden.”