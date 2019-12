Antwerpenaar Marcelo Moncada lanceert videoclip gefilmd in tien Antwerpse cafés CVDP

12 december 2019

10u52 0 Antwerpen Antwerpenaar Marcelo Moncada (41) lanceert morgen de videoclip ‘Multiversum’ als onderdeel van zijn nieuwe soloalbum. De videoclip is een ode aan zijn favoriete cafés in Antwerpen waar hij geregeld optreedt.

Marcelo is een Chileens-Belgische jazzmuzikant die ondertussen al bijna 20 jaar in Antwerpen woont. “Ik kwam naar hier voor de muziek. Antwerpen is een fantastische plek om als muzikant een netwerk op te bouwen. Ik vind het een mooie stad en vind het fijn dat er zoveel verschillende nationaliteiten zijn.” Marcelo is half Indiaans en groeide op in de Chileense natuur. “Ik woonde er tussen de bomen, dieren en meren en we teelden onze eigen groenten in de tuin. Ik heb daarvan geleerd om te genieten van de kleine dingen.“

parallel universum

Het nieuwe soloalbum van Marcelo komt uit in maart. Multiversum is een ode aan een experimentele muzikale fantasie ontwikkeld met elektronische instrumenten en saxofoon. “Het concept van Multiversum is erg abstract: de composities zijn geïnspireerd op reizen naar andere dimensies, codes en frequenties die leiden tot andere realiteiten en oneindige spirituele verbinding. Het is een constante zoektocht naar nieuwe horizonten die verder gaan dan wat we kunnen begrijpen over ruimte, tijd en realiteit in een parallel universum.”

Bruine kroegen

De videoclip die bij het album hoort, werd gefilmd in tien Antwerpse bruine kroegen. Marcelo doolt er tijdens de nacht rond alsof hij een ‘cosmic passenger’ is die alles voor de eerste maal beleeft. De Pallieter, Bar Salon, Witzli-poetzli, Jazzcafé de Muze, Korsakov, Café Mombasa, , Café Beveren, Bar Bakeliet, Café Gitanes en Café Cabron passeren de revue. “Ik koos deze cafés omdat ze een platform zijn voor beginnende muzikanten. Ik startte zelf ook met optreden in kleine cafés en ondertussen sta ik op grotere festivals zoals Sfinx en Couleur Café.”