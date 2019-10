Antwerpenaar mag dan toch naar wereldfinale van danswedstrijd in Parijs AMK

10 oktober 2019

15u07 0 Antwerpen De 27-jarige Antwerpse danser Joffrey Anane mag zaterdag 12 oktober ons land verdedigen op een internationale danswedstrijd in Parijs. Hij verloor eind september in de Belgische finale van Red Bull Dance Your Style nipt tegen de Brusselse danseres Delanotché, maar krijgt nu last minute toch nog een ticket voor de finale in Parijs.

Eind september namen zestien van de beste dansers van ons land het tegen elkaar op tijdens de Belgische finale van Red Bull Dance Your Style. Antwerpenaar Joffrey Anane (27) verloor toen nipt de finale van de Brusselse Delanotché (20). Maar Joffrey krijgt nu toch nog een plekje in de wereldfinale. De jonge Antwerpenaar gaat samen met de Brusselse Delanotché en Luikse Mavigna, die een wildcard voor de internationale finale kreeg, de ultieme dancebattle aan tijdens de wereldfinale van Red Bull Dance Your Style op zaterdag 12 oktober in Parijs.

Intensief trainen

Vorig jaar eindigde de professionele danser uit Antwerpen ook al eens nipt op de tweede plaats tijdens de Belgische finale van Red Bull Dance Your Style. Joffrey Anane: “De geschiedenis leek zich even te herhalen toen ik net zoals vorig jaar op de tweede plaats belandde in de Belgische finale van Red Bull Dance Your Style. Nu ik alsnog de kans krijg om af te reizen naar Parijs voor de internationale wereldfinale is de motivatie eens zo groot. Tijdens deze laatste dagen voor de grote finale staan er vooral heel wat intensieve danstrainingen op de planning. Ik ga dan ook alles uit de kast halen om in Parijs te laten zien dat de dancescene in België meer dan ooit leeft!” De 27-jarige Antwerpenaar is geen onbekende in de danswereld: hij nam deel aan tal van (inter)nationale danswedstrijden en deed mee aan de voorstelling “Aangenaam ik ben Ish”.