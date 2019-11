Antwerpenaar laat wagen vaker thuis: 7% minder woon-werkverkeer met auto dan in 2017 ADA

20 november 2019

16u55 0 Antwerpen In AMUZ vond de jaarlijkse CEO-bijeenkomst van Slim naar Antwerpen plaats. Deze kadert in de samenwerking van de stad met de aangesloten Antwerpse bedrijven om het woon-werkverkeer in en naar de stad te optimaliseren. En dat lijkt te werken want in 2019 daalde het gebruik van de wagen voor woon- werkverkeer tot 40,7 procent.

Het programma was gevarieerd. Zo stelde de Antwerp Management School een flexwerkscan voor, een onlinetool die berekent hoe ver een bedrijf staat op vlak van flexwerken en die adviezen geeft. Bij wijze van inspiratie kwam het bedrijf 3M vertellen hoe zij de invoering van flexwerken hebben aangepakt. Havenbedrijf Antwerpen en ExxonMobil gingen in op het thema verkeersveiligheid en hun initiatieven daarrond. DPG Media vertelde over zijn recente verhuis naar Antwerpen en Herfurth Group toonde onder andere hoe je mobiliteit kan laten leven op de werkvloer.

Positieve trend

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis gaf een korte toelichting over de mobiliteitscijfers in Antwerpen: “De mobiliteitsbevraging van 2019 (Antwerpse Monitor) toont alvast een positieve trend richting duurzame mobiliteitsoplossingen. In 2019 gebeurt 40,7 procent van alle woon-werkverplaatsingen met de auto, wat een daling is van bijna 7 procent ten opzichte van 2017. In het woon-schoolverkeer en de vrijetijdsverplaatsingen zien we een gelijkaardige trend.”

FOD Justitie

Ook dit jaar zijn er opnieuw heel wat werkgevers ingestapt in de samenwerking met Slim naar Antwerpen. Maar liefst 13.100 werknemers werken voortaan mee aan het mobiliteitsverhaal. Eén van de nieuwe toegetreden bedrijven is FOD Justitie. “Het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg trekken magistraten en personeel aan vanuit het hele Vlaamse landsgedeelte, van De Haan tot Tongeren. Door de toenemende mobiliteitsuitdaging willen ook wij meedenken om onze verplaatsingen slimmer te organiseren en zo een efficiëntere werking van justitie te bekomen”, vertelt Tom Hoorens, facilitair verantwoordelijke persgriffier van het Hof van Beroep en Arbeidshof Antwerpen.