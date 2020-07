Antwerpenaar kan binnenkort gratis gebruik maken van opgepompt grondwater ADA

31 juli 2020

12u01 0 Antwerpen Antwerpen wil bemalingswater van werven beschikbaar maken voor omwonenden waar dit technisch mogelijk, haalbaar en veilig is. Door aftapmogelijkheden te voorzien, kunnen buurtbewoners dan kosteloos gebruik maken van het opgepompte grondwater.

Bij bouwwerken wordt vaak grondwater opgepompt om de werf droog te houden, ook wel bemaling genoemd. In de Bouwcode van de stad Antwerpen en volgens de Vlarem-wetgeving moet dit opgepompte grondwater terugvloeien in de bodem om de grondwatertafel opnieuw aan te vullen. Dit is technisch niet altijd mogelijk. Waar dat niet haalbaar is, moet op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte water.

Om te voorkomen dat bemalingswater terug naar de riool vloeit, zal de stad Antwerpen bijzondere voorwaarden opleggen bij milieumeldingen van bronbemalingen. Waar dit mogelijk, veilig en haalbaar is kan er op de lozingsleiding een aftapmogelijkheid voorzien worden zodat omwonenden kosteloos gebruik kunnen maken van het opgepompte grondwater. Dit kan enkel als er ook een veilige en vrije toegang vanop de openbare weg naar het aftappunt gegarandeerd kan worden. De installatie van het aftappunt zal gebeuren bij de start van de bemalingswerken.

Daarnaast zal de aannemer op een zichtbare plek aangeven dat er water beschikbaar is. De stad zal daarom bij het verlenen van de meldingsakte ook een affiche aanleveren die vermeldt of het water gebruikt kan worden en waarvoor. Soms zullen er immers beperkingen gelden om het water te gebruiken. Zo is het bemalingswater nooit drinkbaar, maar kan het bijvoorbeeld wel aangewend worden om de tuin te besproeien. De affiche zal aan het aftappunt worden gehangen om omwonenden goed te informeren.