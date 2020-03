Antwerpenaar die in China mondmaskers produceert gecontacteerd door Marc Van Ranst: “Tornado aan Belgische aanvragen” Jan Aelberts

16 maart 2020

13u01 18 Antwerpen Antwerpenaar Luc De Wolf (55) is Antwerpenaar Luc De Wolf (55) is na een artikel in Het Laatste Nieuws gecontacteerd door Marc Van Ranst. De viroloog wilde weten welke en hoeveel mondmaskers de machines die Luc met zijn bedrijf in de Chinese stad Yantai maakt kan leveren. “Er is sinds gisteravond een tornado aan Belgische aanvragen binnengekomen bij ons”, vertelt Luc vanuit China.

Luc runt al tien jaar een bedrijf in China dat productielijnen maakt. Na de uitbraak van het coronavirus in december vorig jaar en een sluiting van zes weken switchte hij naar machines die mondkapjes kunnen produceren. Zijn eerste productielijn kon tot 6.000 mondmaskers per uur maken, ondertussen zijn er dat 25.000. Op die manier levert de Antwerpenaar zijn bijdrage aan het intomen van het virus. En dat doet hij binnenkort mogelijk ook voor ons land. Onder andere viroloog Marc Van Ranst contacteerde hem. “Van Ranst wilde weten welke types van maskers ik kan produceren, hoeveel en aan welke prijs. En wanneer ik zou kunnen leveren. Een deal is er nog niet. Van Ranst is trouwens lang niet de enige met wie ik contact had. Er is een tornado aan Belgische aanvragen gepasseerd. We werken non-stop hier en hopen zo ons deel te kunnen doen in de bestrijding van het virus.”

Fraude

Vandaag raakte bekend dat ons land een levering van vijf miljoen mondmaskers misliep. Ze zijn ergens tussen Turkije en België spoorloos verdwenen. De overheid had al 3,5 miljoen euro betaald toen bleek dat de levering nooit zou aankomen. De FOD Volksgezondheid heeft klacht ingediend voor fraude. De nood aan nieuwe ladingen mondmaskers is dus bijzonder groot.

Luc liet eerder in deze krant al weten dat hij zijn productielijn binnen de week in België zou kunnen leveren. Of er nu ook echt een contract komt met België, is nog niet zeker.

(VIDEO: De eerste productielijn van Luc zijn bedrijf maakte 6.000 maskers per uur. Ondertussen zijn er dat 25.000.)