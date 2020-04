Exclusief voor abonnees Antwerpenaar (53) getuigt over coronacrisis in Peru: “De criminaliteit stijgt zienderogen” Jonathan Bernaerts

26 april 2020

15u54 0 Antwerpen Ook aan de andere kant van de wereld slaat corona hard toe. Het Zuid-Amerikaanse Peru, waar Antwerpenaar John Adriaenssens 14 jaar geleden neerstreek, ging vijf weken geleden in ‘full lockdown’. “Ik woon in Cusco, de “poort naar de Machu Picchu”. Dat de toeristen nog maanden zullen wegblijven, is een catastrofe.”

“Mijn twee kinderen zijn elkaars beste vriend. Ik mag dus van geluk spreken.” John Adriaenssens (53), die in Schilde bij Antwerpen opgroeide, houdt de moed erin, nu hij met zijn kroost al vijf weken in een appartementje in de Peruaanse stad Cusco in quarantaine vertoeft. “De maatregelen zijn hier erg streng. Strenger dan in België, denk ik. Niemand mag zijn huis uit. Enkel om boodschappen te doen, of om naar de post en de bank te gaan.”

FairPlay

John kwam 14 jaar geleden in Cusco wonen en begon er FairPlay, een non-profitorganisatie die Peruaanse alleenstaande moeders en lokale families opleidt om Spaanse les te geven én om ‘homestays’ aan te bieden. Buitenlanders kunnen bij FairPlay terecht om vrijwilligerswerk te doen. Ze betalen hun taallessen of gastgezinnen dan rechtsreeks, waardoor ze de gemeenschap helpen.

Normaal is het bij FairPlay een komen en gaan van buitenlandse stagiaires én wordt er druk lesgegeven in het schooltje van de organisatie in Cusco. Maar corona heeft daar anders over beslist. Nadat midden maart twee coronagevallen opdoken, ging heel Peru op slot. Zelfs gaan wandelen met de hond of joggen is ten strengste verboden, net als familie of vrienden bezoeken. “Dat betekent natuurlijk ook dat de werking van FairPlay volledig stilligt”, vertelt John. “In onze school begeleiden we momenteel 26 jonge vrouwen. Ze zijn bijna allemaal Cusco ontvlucht en teruggekeerd naar het platteland. Ze achten het daar veiliger en er is meer voedsel voorradig.”

